Näin hallituskriisi etenee: HS kokosi kolme vaihtoehtoa, joihin tänään voidaan päätyä – Pääministeri voi vaihtua alle 10 päivässä

Politiikka

Näin hallituskriisi etenee: HS kokosi kolme vaihtoehtoa, joihin tänään voidaan päätyä – Pääministeri voi vaiht

Hallituskriisin

1. Epätodennäköistä: Keskusta ja Rinne pääsevät sopuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Rinne eroaa ja hallitus jatkaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rinteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

3. Rinne jatkaa ja keskusta kaataa hallituksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy