Tässä ovat kärkiehdokkaat seuraavaksi pääministeriksi: Tampereen valtuustoa riuskasti johtanut Sanna Marin ja siirtojaan tarkkaan harkitseva Antti Lindtman

Politiikka

Tässä ovat kärkiehdokkaat seuraavaksi pääministeriksi: Tampereen valtuustoa riuskasti johtanut Sanna Marin ja

Kaksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Marin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Antti Lindtman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lindtmanin