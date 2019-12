Politiikka

Varapuhemies Haatainen ei lähde pääministerikisaan

ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen (sd) kertoo Facebookissa, ettei hän hae pääministerin tehtävään. Hänen mukaansa useat Sdp:n jäsenet ja vaikuttajat ovat pyytäneet myös häntä asettumaan ehdolle.Haataisen mielestä valinnan tekevä Sdp puoluevaltuusto haastavan paikan edessä jo nyt, kun ehdokkaita on kaksi. Pääministeriehdokkaiksi ovat ilmoittautuneet varapuheenjohtaja, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.”Kaikissa tilanteissa keskiössä täytyy olla luottamuksen palauttaminen ja riitelyn välttäminen. Vakavassa paikassa paras ratkaisu saadaan aikaan silloin, kun puoluevaltuuston jäsenet kykenevät tekemään ratkaisunsa nopeasti. Puolueen jäseniltä toivon nyt ennen kaikkea malttia ja järkeä. Luottamuksemme edellyttää sitä”, Haatainen kirjoittaa.Sdp:n puoluehallitus on koolla torstaina aamulla ja päättää silloin, milloin kutsuu puoluevaltuuston koolle. On mahdollista, että puoluevaltuusto kokoontuisi jo sunnuntaina.Haatainen sanoo Facebookissa myös pitävänsä valitettavana, että Antti Rinne (sd) joutui luopumaan pääministerin tehtävästä.”Kansanedustajana, puolueen jäsenenä ymmärsin Rinteen toiminnan niin, että hän halusi varmistaa Postin työntekijöiden työehtojen säilymisen nykyisellä tasolla. Tämä, jos mikä, on sosialidemokraattinen tavoite, eikä sitä pidä hävetä, että kaatuu saappaat jalassa heikomman puolesta.”