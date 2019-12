Politiikka

Sähköliiton lakko alkamassa huomenna, koskee yli kymmentä Teknologiateollisuuden jäsenyritystä

lakon alkaminen huomenna on käytännössä varmaa, sillä minkäänlaisia neuvotteluja sen estämiseksi ei ole näkyvissä, kertoi Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti STT:lle iltapäivällä.”Valtakunnansovittelija on viimeksi tavattu viime viikon keskiviikkona, ja sen jälkeen hän ei ole pitänyt mitään yhteyttä”, Väntti sanoi.Muitakaan neuvottelukontakteja ei Väntin mukaan käytännössä ole ollut.Lakko koskee 12:ta Teknologiateollisuuden isoa jäsenyritystä ja alkaa torstaiaamuna kello kuusi. Lakkoon on menossa tuhatkunta Sähköliiton jäsentä.Sähköliiton mukaan osassa tehtaita joudutaan jo tänään aloittamaan alasajo, koska niiden pyörittäminen ei onnistu ilman sähkömiehiä. Lakko koskee muun muassa Boliden Kokkolan, Konecranesin, Outokummun, SSAB:n ja Valmetin tuotantolaitoksia sekä Meyer Turun telakkaa.Teknologiateollisuudesta kerrotaan, että lakko aiheuttaa yrityksille suurta vahinkoa. Huolto- ja korjaustyöt voivat keskeytyä, ja joissakin yrityksissä koko tuotanto saatetaan joutua pysäyttämään. On myös mahdollista, että joissakin yrityksissä tuotantoa siirretään ulkomaille joko omiin yrityksiin tai alihankkijoille.ei ole kyse työehdoista vaan siitä, kenellä on oikeus edustaa Sähköliiton jäseniä työpaikoilla.Teknologiateollisuuden mukaan Sähköliitto torjui alkuviikosta sen esittämän ratkaisumallin, jolla asia olisi voitu ratkaista. Sen mukaan Sähköliiton paikallisesti valittava edustaja voisi tietyin edellytyksin toimia luottamusmiehen asiantuntija-apuna työpaikan neuvottelu- ja kehittämistilanteissa.Sähköliiton vaatimusta omista luottamusmiehistä Teknologiateollisuus ei hyväksy. Sähkömiesten työehdoista sovitaan Teollisuusliiton solmimalla sopimuksella.Väntin mukaan Teknologiateollisuuden ehdotus oli Sähköliitolle täysin mahdoton hyväksyä. Hän kertoi Sähköliiton puolestaan rukanneen omaa esitystään siten, että sen jäsenillä olisi Teknologiateollisuuden jäsenyrityksissä oikeus valita oma luottamusmies tai vastaava edustaja, joka edustaisi sähköliittolaisia kaikissa työelämän kysymyksissä. Liitto olisi samalla olevansa valmis sitoutumaan työrauhaan tulevan sopimuskauden mittaiseksi ajaksi.Neliviikkoisen lakon piti alun perin alkaa jo 21. marraskuuta, mutta työ- ja elinkeinoministeriö päätti valtakunnansovittelijan esityksestä lykätä sen alkua kahdella viikolla. Päätöksen perusteena oli muun muassa se, että lakko kohdistuisi yhteiskunnan kannalta elintärkeisiin toimintoihin.