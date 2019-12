Politiikka

Sanna Marinista, 34, tulisi Suomen nuorin pääministeri: ”Minulle on aina ollut toissijaista, miltä minä näytän

Antti Rinteen (sd) hallituksella oli parannettavaa erityisesti yhdessä asiassa: siinä, miten se näyttäytyi ulospäin.Näin sanoo Sanna Marin. Hän on liikenne- ja viestintäministeri sekä Sdp:n ensimmäinen varapuheenjohtaja, josta saattaa pian tulla Suomen historian nuorin pääministeri.”Itse olisin pääministerinä varovainen ottamaan liian vahvasti kantaa muiden ministerien tontilla oleviin asioihin. Pääministerin pitää toimia harkiten.”Marin ei suoraan kritisoi Antti Rinnettä. Hän kertoo tietävänsä, kuinka intohimoinen ihminen Rinne on ja millaisella aatteen palolla tämä on lähtenyt politiikkaan. Posti-kysymyksessä saattoi kuitenkin syntyä käsitys, että Rinne pyrki toimimaan omistajaohjauksesta vastanneen ministerin Sirpa Paateron ohi, Marin sanoo.”Lähtökohtana pitää olla se, että kukin ministeri vastaa omalla tontillaan olevista asioista.”on selvästi järjestyksen ihminen. Hän on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri ja kertoo pitävänsä olennaisena sitä, että hyviä hallintotapoja ja valtiosääntöön kirjoitettuja prosesseja noudatetaan. Tämä ajatus heijastuu haastattelun aikana useassa Marinin antamassa vastauksessa.Esimerkiksi työmarkkinakysymyksiä ratkotaan Suomessa ”tietynlaisella järjestelmällä”, jota on Marinin mukaan syytä kunnioittaa.”Hallituksella on oma roolinsa, työmarkkinajärjestöillä omansa. On tärkeää, että näistä rajoista pidetään kiinni”, hän sanoo.”Minä en kyllä soita Hakaniemeen enkä Etelärantaan kysyäkseni hallituksen asioista työmarkkinajärjestöiltä. Hallituksen asiat ovat hallituksen asioita ja työmarkkinakysymykset työmarkkinajärjestöjen asioita.”Marin ilmoitti olevansa käytettävissä pääministerin seuraajaksi. Hän lensi kiireesti Brysselin EU-kokouksesta Suomeen ja kertoi asiasta lentoasemalla.Päätöstä ei tarvinnut harkita erikseen. Marin kertoo sitoutuneensa jo vuoden 2017 puoluekokouksessa siihen, että hän ottaa eteensä tulevat tehtävät.”Näin toimin alkuvuodesta, jolloin sijaistin Rinnettä hänen sairastuttuaan vakavasti. Jälleen olemme tilanteessa, jossa puheenjohtaja joutuu siirtymään syrjään, ja tässäkin tilanteessa olen valmis tarttumaan tehtävään.”Marinilla on tytär Emma, joka täyttää pian kaksi vuotta. Kun Marin palasi vanhempainvapaalta kansanedustajan tehtävään, hän kertoi, että ”oma pärjääminen erossa Emmasta pohdituttaa”.Voiko pienen lapsen vanhempana oleminen vaikuttaa pääministerin tehtävien hoitamiseen?”Minulla on se onnellinen tilanne, että minulla on ihana puoliso ja Emmalla ihanat isovanhemmat, jotka ovat arjessa joka päivä läsnä. Kun tämä tilanne tuli yllättäen eteen, kyllä se lohdutti, että oma mieheni laittoi viestiä, että he olivat jo minun äitini kanssa sopineet, miten kaikki käytännön asiat sitten hoidetaan.”Marin haluaa muutenkin ajatella, että myös pienten lasten vanhemmilla on mahdollisuus toimia vaativissa tehtävissä.valitaan pääministeriksi, on selvää, mihin hän tarttuu ensimmäisenä: hallituskumppani keskustan ja Sdp:n välisen luottamuksen palauttamiseen. Se toteutuu Marinin mukaan kasvokkaisilla keskusteluilla yhdessä kaikkien viiden hallituspuolueen puheenjohtajan kesken. Hallitusohjelma on perusta, joka toimii liimana puolueiden välillä, Marin sanoo.”On ihan selvä, että puolueiden väliseen luottamukseen on tullut särö. Kun meillä on tiedossa, kuka on seuraava pääministeri, hänen tehtävänsä on ottaa tämä tilanne hallintaan ja käydä nämä keskustelut hyvin suoraan.”Tämän viikon alku ja Rinteen eronpyyntö ovat opettaneet Marinille sen, että asioita on helpompi ratkaista, kun on keskinäistä luottamusta. Ministerin tehtävät ja hallituksen keskeinen yhteistyö ovat Marinin mukaan ennen muuta ”ihmisten kanssa tehtävää työtä”.”Silloin pitää ottaa aikaa ja tilaa sille, että ihmiset ja puolueet oppivat tuntemaan toisensa ja ajattelunsa hyvin. Silloin luottamus on vahvempi ja kriisin keskellä kestää paremmin.”Marin olisi paitsi Suomen nuorin pääministeri myös kansainvälinen poikkeus. Marin ei kuitenkaan halua tehdä iästään numeroa.”Minulle on aina ollut toissijaista, miltä minä näytän tai miltä minä kuulostan. Tärkeintä on nyt se, että hallitus saadaan kasaan nopeasti ja että hallitusohjelman pohjalta rakennetaan tätä yhteiskuntaa oikeudenmukaisemmaksi ja tasa-arvoisemmaksi.”Jos puoluevaltuusto valitsee Marinin pääministeriksi, hän hakee myös Sdp:n puheenjohtajaksi. Tehtävät kulkevat hänen mukaansa rinnakkain. Rinne saisi kuitenkin hoitaa nykyistä puheenjohtajuuttaan kesään asti, sillä Marin ei näe tarvetta kesäkuisen puoluekokouksen aikaistamiseen.on kannatuslukujensa kanssa vaikeassa tilanteessa. Puolueen kannatus on heikentynyt samalla kun perussuomalaisten suosio on kasvanut ennätyslukemiin. Marin ei halua ryhtyä pohtimaan syitä kannatuksen heikkenemiseen.”En ole ikinä itse nähnyt tarpeelliseksi juosta yksittäisten gallupien perässä.”Marin uskoo kuitenkin, että hänen pääministeriytensä parantaisi puolueen kannatuslukuja. Sdp:n suosio kasvaisi Marinin mukaan siksi, että hän pystyy toteuttamaan hallitusohjelmaa siten kuin on ollut alun perinkin aikomus.”Haluan luottaa siihen, että suomalaiset osaavat tehdä ratkaisunsa sen pohjalta, millaista työtä on tehty.”Marinin mukaan mediassa on tehty ehkä liikaakin analyysejä poliitikkojen iästä, taustasta ja sukupuolesta. Nämä seikat ovat Marinin mukaan toissijaisia.”Asiat ratkaisevat.”