Politiikka

Antti Lindtman, 37, toivoo lisää luottamusta politiikkaan: ”Yhteistyötä tarvitaan myös laajemmin yhteiskunnass

Sdp:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lindtman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Millainen

Lindtman

Mikä

eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman, 37, toivoo tämän viikon tapahtumien vakavoittaneen hallituspuolueita ja johtavan siihen, että hallituksen rivit tiivistyvät.”Nämä tapahtumat ovat jälkensä jättäneet. Nyt pitää istua alas ja puhua asiat halki, mutta sitten pitää mennä eteenpäin.”Lindtman itse sanoo haluavansa yhteistyötä ja luottamusta. Sanat toistuvat varsin monta kertaa haastattelun aikana. Lindtman harkitsee vastauksiaan pitkään ja puhuu sen kuuloisesti, että on opetellut tarkkaan sen, mitä haluaa sanoa.Lindtman ilmoitti tiistaina olevansa käytettävissä tulevassa hallituksessa pääministeriksi. Hän ilmoitti tämän pian sen jälkeen kun pääministeri Antti Rinne (sd) oli lähtenyt kohti Mäntyniemeä jättämään eroilmoituksensa.Jos Lindtman valitaan pääministeriksi, hän aikoo tavoitella Sdp:n puheenjohtajan paikkaa ensi kesän puoluekokouksessa.on kolmannen kauden kansanedustaja, joka on johtanut Sdp:n eduskuntaryhmää vuodesta 2015 lähtien. Hän kieltäytyi keväällä lähtemästä ministeriksi Rinteen hallitukseen vedoten muun muassa perhesyihin. Lindtmanilla on juuri kaksi vuotta täyttänyt tytär Sofie.Nyt Lindtman on kuitenkin valmis pääministeriksi, joka on riviministerin tehtävää monin verroin raskaampi pesti.”Kyllä tämä pohditutti nytkin. Kun ministereitä valitaan, meidän osaavassa eduskuntaryhmässämme on iso liuta ihmisiä, jotka ovat kykeneviä ja myös halukkaita ministerin tehtäviin. Kun valitaan pääministeriä, toki se joukko on silloin harvempi”, hän arvioi.”Kun eletään näin poikkeuksellisia aikoja, koen velvollisuudekseni myös itse tätä tehtävää pohtia. Olen päätynyt siihen, että en aio luopua Sofiesta. Jos tulen valituksi pääministeriksi, en aio antaa politiikalle ihan jokaista iltaa vaan säästän aikaa myös perheelle. Ottaisin tässä mallia Paavo Lipposesta.”Sdp:n pitkäaikaisella pääministerillä Lipposella oli ministeriaikanaan pienet tyttäret, joiden hoitoon hän osallistui.Miksi Lindtman pitäisi valita pääministeriksi, kun puolueella on jo puoluekokouksessa valittu ensimmäinen varapuheenjohtaja Sanna Marin, joka hänkin haluaa pääministeriksi?”Luotan puoluevaltuutettuihin tässä asiassa. Vaaleja edeltävä puoluekokous valitsee puheenjohtajan tietoisena siitä, että siihen liittyy myös arvio saman henkilön pääministeriehdokkuudesta. Nyt puoluejohdossa ei ole tehty tätä arviota kenenkään muun osalta [kuin Antti Rinteen]. Siksi on luontevaa, että kenttäväkemme puoluevaltuustossa saa ratkaista sen, kenellä on sellaista johtajuutta ja yhteistyökykyä, joilla saadaan aikaan tuloksia.”Sdp:n puoluehallitus päättää tänään torstaina, milloin puoluevaltuusto on koolla ratkaisemassa pääministerivalinnan. Puoluevaltuusto on korkein päättävä elin puoluekokousten välisenä aikana.pääministeri Lindtman olisi?”Aika huutaa sellaista hallitusta, joka saa tuloksia aikaiseksi. Se edellyttää sitä, että hallitusta johdetaan yhteistyön periaatteella. Yhteistyötä tarvitaan paitsi hallituspuolueiden kesken myös laajemmin yhteiskunnassa.”Lindtmanin mukaan hallituksen suuri tehtävä on viedä Suomi hiilettömään aikaan ja toteuttaa tämä sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla samalla työllisyydestä huolehtien.”Se taitaa olla kovin haaste, mitä yhdelläkään hallituksella on aikaisemmin ollut. Mutta talous on vuodesta 1990 kasvanut 60 prosenttia ja päästöt samaan aikaan vähentyneet 20 prosenttia, joten uskon, että se on mahdollista. Hallitusohjelma tarjoaa ratkaisun avaimia, ja uuden hallituksen on saatava aikaan tuloksia.”Lindtman sanoo eroavansa Antti Rinteestä ainakin niin, että edustaa uutta sukupolvea. Rinne on häntä 20 vuotta vanhempi.Yksi Rinteen kompastuskivistä oli hääriä mukana työmarkkinaratkaisuissa.Lindtman sanoo katsovansa sopimusyhteiskunnan Suomen vahvuudeksi ja työmarkkinajärjestöt tärkeiksi hallituksen kumppaneiksi muun muassa työllisyystavoitteessa.”Järjestöillä on roolinsa työehdoista sopimisessa. Hallituksella on oma roolinsa, ja raja on pidettävä selkeänä.”Lindtman sanoo pitävänsä tärkeänä, että pääministeri toimii itsenäisesti ja katsoo kaikkien suomalaisten etua. ”Eikä ole kenenkään kuiskaajan varassa.”ei muuttaisi hallituspohjaa eikä hallitusohjelmaa, joka saatiin kokoon loppukeväästä Säätytalolla. Sen sijaan toimintatapoihin tulisi muutoksia.”Hallituksen johtohenkilöiden eli viisikon pitää luoda vahva luottamus ja osoittaa sitoutumista yhteiseen suuntaan. Monipuoluehallituksessa se vaatii vahvaa johtajuutta, mutta se ei toimi sanelemalla.”Lindtmanin mielestä viisikko eli puolueiden puheenjohtajat voisivat kokoontua hieman useammin.Miksi Sdp luottaisi keskustaan, joka on kaatanut hallituksen kaksi kertaa vuoden aikana?”Haluan ajatella niin, että nämä vaiheet myös opettavat. Kumpikaan näistä tapahtumista ei ole ollut omiaan herättämään luottamusta kansalaisissa. Tämä vuosi on vakavoittanut kaikkia, ja kaikki hallituspuolueet ovat nyt ilmaisseet vahvasti halunsa jatkaa tällä hallituspohjalla.”on ollut Lindtmanin tähänastisen uran kovin paikka?”Taidan olla nyt urani kovimmassa paikassa. Yksi kovimmista oli, kun Vantaan valtuuston aika nuorena puheenjohtajana soitin kaupunginjohtajalle [Jukka Peltomäelle] ja kerroin, ettei hänellä ole edellytyksiä jatkaa.”Lindtman sanoo, että pääministerin tehtävässä keskeinen ominaisuus on yhteistyökyvyn lisäksi paineensietokyky.”Se on koeteltu, sitä kyllä löytyy.”