Konsulipäällikkö Pasi Tuominen arvostelee HS:n haastattelussa ankarasti ulkoministeri Haavistoa: syyttää pelolla johtamisesta ja lainvastaisesta päätöksestä

Politiikka

Konsulipäällikkö Pasi Tuominen arvostelee HS:n haastattelussa ankarasti ulkoministeri Haavistoa: syyttää pelol

Ulkoministeriön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Erimielisyys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksityiskohtiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ulkoministeri

Kaksi

Tiistaina

Haavisto kiistää johtaneensa pelolla

Ulkoministeri

Haaviston

Saitteko syyskuun kokouksessa raivokohtauksen?

Maanantaina sanoitte, että konsulipäällikkö Tuominen on yhä tehtävässään, eikä virkaa ole ”avattu”. Tuomisen tietoon on kuitenkin tullut, että olisitte henkilökohtaisesti yli viikko sitten valinnut hänelle seuraajan konsulipäällikön tehtävään.

Ulkoasiainhallinnon henkilöstön ammatillinen etujärjestö vaatii Tuomisen tapauksen perusteellista selvittämistä. Millaisiin toimiin aiotte ryhtyä?