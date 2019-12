Mitä puolueet vastaavat hallitustunnustelija Antti Rinteen kysymyksiin? Vastauksia odotetaan kello 16:een mennessä

Politiikka

Mitä puolueet vastaavat hallitustunnustelija Antti Rinteen kysymyksiin? Vastauksia odotetaan kello 16:een menn

Lauantai

Rinteen

selviää, mitä puolueet vastaavat hallitustunnustelija Antti Rinteen (sd) kysymyksiin hallitusohjelmasta. Sdp pyrkii kokoamaan uuden hallituksen ripeästi vanhalle pohjalle.Hallitusneuvotteluissa ei pitäisi tulla eteen isompia vaikeuksia, sillä kaikki kaatuneen hallituksen viisi puoluetta ovat sitoutuneet hallituspohjaan ja -ohjelmaan.Rinne on pyytänyt eduskuntaryhmiltä vastausta kolmeen kysymykseen: ovatko puolueet valmiita hyväksymään nykyisen hallitusohjelman, ovatko ne valmiita osallistumaan Sdp:n johtamaan enemmistöhallitukseen ja onko niillä mahdollisia kynnyskysymyksiä osallistumiselle. Vastauksia odotetaan tänään kello 16:een mennessä. Vastaukset julkistetaan sen jälkeen eduskunnan verkkopalvelussa.Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan kysymyksistä voi jo ennakoida, että hallitusneuvotteluista ei ole tulossa pitkät.Hallitusneuvottelut on tarkoitus käydä sunnuntain aikana. Tavoitteena on, että hallitus päästään nimittämään jo tiistaina.valintaa hallitustunnustelijaksi on kritisoitu, sillä hän erosi pääministerin tehtävästä luottamuspulan takia. Suurimpana eduskuntapuolueena Sdp sai valita hallitustunnustelijan. Rinteen valinta sopi myös keskustalle, vaikka se oli ilmaissut Rinteelle epäluottamusta pääministerinä muutama päivä aiemmin.”Tässä tilanteessa, kun kaikki viisi puoluetta ovat ilmoittaneet, että jatketaan vanhalla pohjalla ja vanhalla ohjelmalla, hallitustunnustelijan tehtävä on varsin symbolinen”, perusteli keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen torstaina.Rinteen mukaan Sdp pyrkii saamaan omat päätöksensä valmiiksi jo sunnuntai-iltana. Kaikkien puolueiden päätöksentekoelimet eivät kuitenkaan ole Rinteen mukaan vielä sunnuntaina koolla päättämässä.Sdp:n on tarkoitus päättää pääministeriehdokkaastaan puoluevaltuuston kokouksessa sunnuntaina. Samalla valitaan myös uusi ministeri eronneen kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd) tilalle.