Politiikka

Marinin ja Lindtmanin kisa huipentaa politiikan dramaattisen viikon, Rinne ei paljastanut kiinnostustaan minis

Sdp:n

Myös

HS seuraa hallitustunnusteluja ja pääministeriehdokkaan valintaa:

Rinteen info on päättynyt Nyt siis hallituksen muodostavat puolueet käyvät vielä neuvottelut hallitusohjelmasta. Tämä neuvottelu alkaa kolmelta ja tuskin kestää kauan, sillä kaikki viisi puoluetta on ilmoittanut sitoutuvansa siihen. Jaa



Lindtman luottavainen illan puoluevaltuuston kokouksesta Rinne kertoo olevansa tyytyväinen ”prosessiin” eli aamulla alkaneisiin keskusteluihin eduskuntapuolueiden kanssa. Rinteen mukaan eduskunnan oletetaan äänestävän pääministeristä tiistaina. Kysyttäessä Rinteen omaa roolia uudessa hallituksessa, Rinne viittasi käytäntöihin eikä hän kertonut olisiko kiinnostunut ministerinpestistä. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kertoo suhtautuvansa illan kokoukseen luottavaisin mielin. Puoluevaltuuston porukka on osaava, eiköhän he osaa tehdä ”oikean ratkaisun”, Lindtman sanoi. Jaa



Rinne: Hallitus näyttää muodostuvan nykyiselle pohjalle Rinne kertoo, että kuten ennakoitavissa oli, hallitus näyttää muodostuvan nykyiselle pohjalle ja täsmälleen nykyiselle hallitusohjelmasta. ”Meillä oli hyvät keskustelut myös oppositiopuolueiden kanssa”, Rinne sanoo. Jaa



Info alkaa hetken kuluttua Hallitustunnustelija Antti Rinteen (sd) alkaa hetken kuluttua eduskunnan Arkadia-salissa. Jaa