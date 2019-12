Politiikka

Valta on nyt kolmikymppisillä naisilla: Hallitusta johtaa nelikko, jonka keski-ikä on 33 vuotta

Pääministeriehdokas, liikenne ja viestintäministeri Sanna Marin, 34

Keskustan puheenjohtaja, elinkeinoministeri Katri Kulmuni, 32

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo, 34

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson 32

Rkp:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, 55