Katri Kulmuni avaa nyt kirjoituksessaan, miksi keskusta halusi Antti Rinteestä eroon

puheenjohtaja Katri Kulmuni avaa maanantaina Facebookissa julkaisemassaan kirjoituksessa syitä Antti Rinteen (sd) vaihdattamiseen pääministerin tehtävästä.Kulmuni mainitsee Posti-vyyhdin vain lyhyesti. Rinne oli hänen mukaansa joutumassa Postin tapauksessa kierteeseen, joka oli syömässä hallituksen toimintakyvyn. Siksi keskustan oli ”vihellettävä peli poikki”, Kulmuni kirjoittaa.Postin lisäksi tuore valtiovarainministeri listaa kolme asiakysymystä, joissa Rinteen aikana ei keskustan mielestä toimittu oikein. Ne ovat työmarkkinat, työllisyystoimet ja valtion omistajaohjaus.ei ensinnäkään usko, että jos sama meno olisi jatkunut, hallitus ei olisi selvinnyt vaikeaksi ennakoidusta työmarkkinakeväästä puhtain paperein.”Tuli ikään kuin tavaksi liputtaa jo ennakolta voimallisesti jonkun osapuolen puolta asioissa, joihin tulisi ehdottomasti suhtautua viileän puolueettomasti. Kaikenlaiset ennakkoasennot ainoastaan vaikeuttavat työmarkkinaosapuolten välisiä neuvotteluja”, Kulmuni kirjoittaa.Hän ei yksilöi, kuka liputti ja kenen puolesta. On kuitenkin helppo tulkita hänen viittaavan siihen, että Rinne antoi pääministerinä julkista tukea tai ymmärrystä työntekijäpuolen vaatimuksille.asiakysymykseksi Kulmuni nostaa työllisyystoimet, joista hallituksen on määrä linjata ensi vuonna. Kulmuni toteaa, että toimia on valmisteltu yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa, mutta ”vastuu tässä asiassa on yksin maan hallituksella”.”Oma arvioini on, että tulemme onnistumaan vain, mikäli viestimme työmarkkinaosapuolille on, että hallitus tekee päätökset kaikissa oloissa. Meillä tulee olla kyky tehdä tarvittaessa vaikeita ratkaisuja ohi työmarkkinajärjestöjen”, Kulmuni kirjoittaa.Kolmanneksi Kulmuni katsoo, että Rinteen ja Sirpa Paateron (sd) aikana valtion omistajapolitiikkaa hoidettiin väärin. Hän painottaa, ettei omistajapolitiikka ole ”minkään yksittäisen ministerin omistajaohjauspolitiikkaa”:”Yksi vahvimpia linjauksia on, että yhtiöiden johtaminen ja operatiiviset päätökset kuuluvat yhtiöiden johdolle, eikä ministeri puutu johdon yksittäisiin päätöksiin.”Kulmuni viitannee ennen kaikkea Postin tapaukseen ja siihen, miten Paatero ja Rinne puuttuivat yhtiön päätöksiin siirtää työntekijöitä heikomman työehtosopimuksen piiriin.lopuksi Kulmuni toteaa, että keskusta haluaa käydä hallituksen sisäisen keskustelun edellä mainituista asioista eli työmarkkinoihin suhtautumisesta, työllisyystoimien valmistelusta ja omistajaohjauspolitiikasta.Erityisen tärkeäksi keskustajohtaja nostaa työllisyystoimet. Tällä hän myös perustelee sitä, miksi Mika Lintilä siirtyy valtiovarainministerin paikalta elinkeinoministeriksi ja Kulmuni itse valtiovarainministeriksi.Kulmunin mukaan Lintilä on paras henkilö keskustasta vastaamaan työllisyystoimien valmistelusta työ- ja elinkeinoministeriössä. Työtä ministeriössä johtaa Sdp:n uusi työministeri Tuula Haatainen.Valtiovarainministerin salkun ottamista Kulmuni perustelee näin:”Haluan tukea hallituksen onnistumista siirtymällä järjestelyyn, jossa hallituksen suurimpien puolueiden puheenjohtajat kantavat vastuun pää- ja valtiovarainministereinä.”Kulmunin mukaan hänen ja uuden pääministerin Sanna Marinin muodostama kaksikko on ”uuden sukupolven punamullan onnistumisen pohja”.