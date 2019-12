Suomi saa huomenna uuden hallituksen, presidentti ja eduskunnan puhemies tapaavat tänä iltana kello 18.30 – Näin muodollisuudet etenevät

Politiikka

Suomi saa huomenna uuden hallituksen, presidentti ja eduskunnan puhemies tapaavat tänä iltana kello 18.30 – Nä

aikana viimeisetkin hallituspuolueet päättävät ministerivalinnoistaan ja uusi hallitus nimitetään tiistaina.Nimittämisen ensimmäinen vaihe käynnistyy jo tänä iltana, kun eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk) tapaa tasavallan presidentin Sauli Niinistön.Tapaaminen on kello 18.30 Mäntyniemessä.Puhemiestä tavattuaan presidentti toteaa kirjelmässään eduskunnalle, että Sanna Marin (sd) on ehdokas uuden hallituksen pääministeriksi.eduskunta toteaa istunnossaan kello 14 presidentin kirjeen saapuneeksi, minkä jälkeen se äänestää pääministeriehdokkaan sopivuudesta. Käytännössä Marinin valinnan pitäisi olla läpihuutojuttu, sillä viidellä hallituspuolueella on enemmistö eduskunnassa.Äänestyksen jälkeen valtioneuvoston linnassa pidetään presidentin esittely. Siinä presidentti Niinistö myöntää toimitusministeristölle eron ja nimittää uuden Sanna Marinin hallituksen, minkä presidentti toteaa avoimessa kirjeessään eduskunnalle.Presidentin esittelyä seuraa uusi eduskunnan täysistunto kello 15.45, joka toteaa presidentin nimityskirjeen saapuneeksi.Kello 16.15 presidentinlinnassa vanha hallitus jättää presidentille hyvästit ja uusi hallitus käy tervehtimässä häntä.Tiistaina uusi valtioneuvosto myös järjestäytyy yleisistunnossa, jossa se antaa eduskunnalle tiedonannon hallitusohjelmasta.Sen parlamentaarinen käsittely tosin lykkäytyy ensi viikon maanantaihin, sillä tuoreen pääministerin läsnäoloa vaaditaan Euroopan neuvostossa eli niin sanotussa EU-huippukokouksessa Brysselissä heti torstaina. Hallituksen nimitysmuodollisuudet päättyvät tämänhetkisten tietojen mukaan ensi viikon tiistaina, jolloin eduskunta äänestää uuden hallituksen luottamuksesta.Sitä ennen keskiviikkona eduskunnassa järjestetään varapuhemiehen vaali, jossa tehtävään valittaneen vastikään pääministerin tehtävät jättänyt Sdp:n Antti Rinne. Häntä puhemiehistössä edeltänyt Tuula Haatainen siirtyy uuden hallituksen työministeriksi.