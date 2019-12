Politiikka

Tässä on Sanna Marinin hallitus: 12 naista ja 7 miestä, keski-ikä 47 vuotta

Suomi saa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääministeri Sanna Marin (sd)

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd)

Kuntaministeri Sirpa Paatero (sd)

Työministeri Tuula Haatainen (sd)

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd)

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd)

Kehitys- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd)

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk)

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk)

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk)

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk)

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk)

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr)

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr)

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr)

Opetusministeri Li Andersson (vas)

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas)

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r)

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (r)

Oikaisu 9.12. klo 20.06: Jutun aiemmassa versiossa mainittiin virheellisesti, että Thomas Blomqvist olisi Rkp:n eduskuntaryhmän johtaja. Tässä tehtävässä toimii kuitenkin Anders Adlercreutz.

huomenna tiistaina uuden hallituksen.Tasavallan presidentin Sauli Niinistön on määrä nimittää pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus huomenna iltapäivällä. Kaikki hallituspuolueet, Sdp, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja Rkp ovat valinneet ministerinsä sunnuntaina ja maanantaina. Eniten kierrätystä tekivät demarit.Uudessa hallituksessa on naisenemmistö: 12 naispuolista ja 7 miespuolista ministeriä. Heidän keski-ikänsä on 47 vuotta.Tässä on Sanna Marinin hallitus:Sanna Marin, 34, on Sdp:n varapuheenjohtaja, joka toimi Antti Rinteen (sd) hallituksessa liikenne- ja viestintäministerinä. Hän on toisen kauden kansanedustaja Tampereelta, joka johti pitkään Tampereen kaupunginvaltuustoa. Koulutukseltaan hän on hallintotieteiden maisteri.Tytti Tuppuraisella, 43, oli Rinteen hallituksessa vain eurooppaministerin salkku, mutta uudessa hallituksessa hän saa EU-asioiden lisäksi hoitoonsa omistajaohjauksen. Tuppurainen valittiin eduskuntaan Oulun vaalipiiristä vuonna 2011. Muun muassa projektisuunnittelijana työskennellyt Tuppurainen on koulutukseltaan filosofian maisteri.Sirpa Paatero, 55, oli Rinteen hallituksessa kunta- ja omistajaohjausministeri, mutta joutui eroamaan Postista syntyneen sotkun takia. Marinin hallituksessa hän jatkaa keveämmällä salkulla, josta omistajaohjausasiat on siirretty Tytti Tuppuraiselle. Paatero valittiin eduskuntaan 2006 varasijalta. Ammatiltaan hän on ehkäisevän päihdetyön ohjaaja.Tuula Haatainen, 59, siirtyy työministeriksi eduskunnan varapuhemiehen paikalta. Hän oli viime vuoden presidentinvaaleissa Sdp:n ehdokas. Helsingin vaalipiiristä valittu Haatainen oli kansanedustajana 1996–2007 ja uudelleen vuodesta 2015. Hän on toiminut myös sosiaali- ja terveysministerinä. Haatainen on koulutukseltaan valtiotieteen maisteri ja sairaanhoitaja.Timo Harakka, 56, saa uudessa hallituksessa liikenne- ja viestintäministerin salkun, joka vapautuu pääministeriksi siirtyvältä Sanna Marinilta. Harakka toimi Rinteen hallituksessa työministerinä. Harakka on toisen kauden kansanedustaja Uudeltamaalta. Yrittäjänä ja toimittajana työskennellyt Harakka on koulutukseltaan teatteritaiteen maisteri.Krista Kiuru, 45, jatkaa samassa tehtävässä kuin Rinteen hallituksessakin. Hänet valittiin eduskuntaan Satakunnan vaalipiiristä 2007. Kiuru on toiminut aiemmin asunto- ja viestintäministerinä, opetusministerinä sekä opetus- ja viestintäministerinä. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri.Ville Skinnari, 45, jatkaa samassa tehtävässä kuin Rinteen hallituksessakin. Hän on Sdp:n varapuheenjohtaja, joka valittiin eduskuntaan vuonna 2015 Hämeen vaalipiiristä. Skinnarilla on jääkiekkoilijan tausta. Hän on ammatiltaan pienyrittäjä ja koulutukseltaan lakimies.Katri Kulmuni, 32, toimi Rinteen hallituksessa elinkeinoministerinä. Kulmuni valittiin keskustan puheenjohtajaksi syyskuussa, ja kansanedustajana hän on ollut vuodesta 2015. Kulmuni on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on opiskellut kansainvälisiä suhteita Lapin yliopistossa.Mika Lintilä, 53, vaihtoi salkkuja päikseen Katri Kulmunin kanssa: Lintilä oli Rinteen hallituksessa valtiovarainministeri. Hänet valittiin eduskuntaan ensimmäisen kerran vuonna 1999 Vaasan vaalipiiristä. Lintilä oli myös Juha Sipilän (kesk) hallituksessa elinkeinoministerinä. Koulutukseltaan Lintilä on hallintotieteiden kandidaatti.Jari Leppä, 60, jatkaa samassa tehtävässä kuin Rinteen hallituksessakin. Hän toiminut kansanedustajana vuodesta 1999. Lepän nykyinen vaalipiiri on Kaakkois-Suomen vaalipiiri. Hän oli maa- ja metsätalousministerinä myös Sipilän hallituksessa. Koulutukseltaan hän on maanviljelysteknikko.Antti Kaikkonen, 45, jatkaa samassa tehtävässä kuin Rinteen hallituksessakin. Vaalirahakohusta saatu tuomio esti hänen ministeriuransa, kunnes hän viime kesänä nousi Rinteen hallitukseen puolustusministeriksi. Hänet valittiin kansanedustajaksi vuonna 2003 Uudenmaan vaalipiiristä. Kaikkonen on koulutukseltaan valtiotieteiden kandidaatti.Hanna Kosonen, 43, toimii tiede- ja kulttuuriministerinä Annika Saarikon (kesk) perhevapaan ajan. Saarikon on määrä palata tehtävään ensi vuoden elokuussa. Kosonen on MM-kultaa ja -pronssia vuonna 2000 voittanut hiihtosuunnistaja. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri.Maria Ohisalo, 34, on vihreiden puheenjohtaja. Hänet valittiin huhtikuun eduskuntavaaleissa ensi kertaa kansanedustajaksi Helsingin vaalipiiristä. Koulutukseltaan Ohisalo on yhteiskuntatieteiden tohtori. Köyhyyttä ja vähäosaisuutta tutkinut Ohisalo on väitellyt tohtoriksi sosiologiasta.Pekka Haavisto, 61, jatkaa samassa tehtävässä kuin Rinteen hallituksessakin. Hän on ollut kahdesti vihreiden presidenttiehdokas ja toiminut useissa kansainvälisissä tehtävissä. Vuosina 1995–1999 hän oli ympäristö- ja kehitysyhteistyöministeri ja vuosina 2013–2014 kehitysministeri. Haavisto on koulutukseltaan valtiotieteiden ylioppilas, joka opinnot ovat kesken.Krista Mikkonen, 47, valittiin eduskuntaan vuonna 2015. Hän on koulutukseltaan filosofian maisteri ja ammatiltaan biologi.Li Andersson, 32, jatkaa samassa tehtävässä kuin Rinteen hallituksessakin. Hänet valittiin kansanedustajaksi Varsinais-Suomen vaalipiiristä 2015. Hän on ollut vasemmistoliiton puheenjohtaja vuodesta 2016. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden kandidaatti ja opiskellut pääaineenaan kansainvälistä oikeutta.Aino-Kaisa Pekonen, 40, jatkaa samassa tehtävässä kuin Rinteen hallituksessakin. Hänet valittiin kansanedustajaksi 2011 Hämeen vaalipiiristä. Pekonen toimii ministerinä hallituskauden puoliväliin, jolloin hänen salkkunsa siirtyy Hanna Sarkkiselle. Pekonen on koulutukseltaan lähihoitaja ja hän on työskennellyt aiemmin muun muassa tässä ammatissa.Anna-Maja Henriksson, 55, jatkaa samassa tehtävässä kuin Rinteen hallituksessakin. Hän on johtanut Rkp:ta vuodesta 2016. Hän on oikeusministerinä jo toista kertaa ja kansanedustajana neljättä kautta. Koulutukseltaan Henriksson on oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari.Thomas Blomqvist, 54, jatkaa samassa tehtävässä kuin Rinteen hallituksessakin. Maanviljelijänä toimiva Blomqvist on koulutukseltaan ylioppilas.