Politiikka

Antti Lindtman ei pyri ensi kesänä Sdp:n johtoon

eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ei pyri ensi kesän puoluekokouksessa Sdp:n puheenjohtajaksi.”En ole käytettävissä”, Lindtman sanoo HS:n haastattelussa.Lindtman hävisi sunnuntaina Sdp:n puoluevaltuuston pääministeriäänestyksessä niukasti Sanna Marinille. Tappion jälkeen Lindtman sanoi puoluevaltuustolle pitämässään puheessa, että ”saattaa ehkä vähän ymmärtää, miltä Mietaan Jussista tuntui vuonna 1980 Lake Placidissa”.Juha Mieto hävisi Lake Placidin olympialaisissa 15 kilometrin hiihdon kultamitalin ruotsalaiselle Thomas Wassbergille yhdellä sadasosasekunnilla. Lindtmanin tappio oli vähän suurempi eli kaksi ääntä. Marinista tuli Sdp:n pääministeriehdokas äänin 32–29.Lindtman perustelee kieltäytymistään sillä, että hän oli jo ennen puoluevaltuuston kokousta korostanut ”vallan ja vastuun kulkevan käsi kädessä”.”Olen edelleen samaa mieltä”, hän sanoo. Tällä hän tarkoittaa sitä, että nyt valittavan pääministerin tulee ensi kesänä nousta myös puolueen puheenjohtajaksi.”Tuen Sannaa puolueen puheenjohtajaksi”, Lindtman sanoo. ”Se mahdollistaa uuden alun liikkeelle, kun johtoon astuu uusi sukupolvi.”mukaan hän ei ole vielä sen kummemmin ehtinyt analysoida tappionsa syitä. ”Se ei ole nyt päällimmäinen asia. Kisa on ratkennut ja sillä selvä. Tärkeintä on, että joukkue tiivistää nyt rivit Sannan taakse”, hän sanoo.”Olen varma, että Sanna Marin pärjää pääministerin tehtävässä. Aion tukea häntä ja olen varma, että myös koko muu joukkue antaa hänelle tukensa”, Lindtman sanoo.Lindtman aikoo jatkaa tehtävässään Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajana.Vaikka Sanna Marinin ja Antti Lindtmanin poliittisessa ajattelussa on eroja, sunnuntain pääministeriäänestys ei silti ollut varsinainen linjavaali. Etenkin kun molemmat ehdokkaat olivat etukäteen ilmoittaneet sitoutuneensa nykyiseen hallitusohjelmaan.”Hallitusohjelma on liian hyvä hukattavaksi”, Lindtman sanoo.Lindtman kertoo uskovansa, että Sdp:n ja keskustan välit korjaantuvat ja hallituskumppaneiden luottamus saadaan palautettua hallituskriisin jälkeen.”Haluan luottaa siihen, että nyt nähdyt tapahtumat vakavoittavat kaikki hallituspuolueet.”sunnuntain äänestystä molemmat ehdokkaat käyttivät 15 minuutin puheenvuorot. Lindtmanin puheessa kiinnitti huomiota hänen kädenojennuksensa elinkeinoelämälle. Lindtman totesi, että elinkeinoelämää ei pitäisi nähdä vastustajana, vaan yhteistyökumppanina.Lindtman kertoo nostaneensa asian esille, koska halusi etukäteen kertoa valitsijoille, minkälaisen pääministerin he hänestä saisivat.”Sdp on aina osannut ja tulee aina hoitamaan palkansaajien asioita – siinä meillä on osaamista. Samaan aikaan olisi kuitenkin huolehdittava myös hyvästä yhteydestä elinkeinoelämän kanssa. Ja sitä, että yrityksillä on hyvä toimintaympäristö”, Lindtman sanoo.Lindtman ei halua lähteä arvioimaan, veikö elinkeinoelämän korostaminen häneltä ääniä vai ei.”Kirjoitin puheeseen sen niin kuin itse parhaaksi katsoin.”