Politiikka

Rinteen pääministerikausi sai murska-arvion: Vain 13 prosenttia suomalaisista tyytyväisiä työhön

Viime viikolla

Rinteen

Myös

Tutkimuksessa

eronpyynnön pääministerin tehtävästä jättänyt Antti Rinne (sd) jää historiaan lähivuosien epäsuosituimpana pääministerinä. Helsingin Sanomien tilaaman kyselytutkimuksen mukaan vain 13 prosenttia suomalaisista arvioi Rinteen pärjänneen tehtävässään erittäin tai melko hyvin. Selvä enemmistö antaa Rinteelle huonon arvosanan: 62 prosenttia suomalaista katsoo Rinteen hoitaneen pääministerin tehtävää erittäin tai melko huonosti.Vielä elokuussa Rinne sai kansalaisilta huomattavasti myönteisemmän arvion: hyvän arvion antoi 28 prosenttia ja huonon arvion 29 prosenttia suomalaisista. Huonon arvosanan antaneiden osuus siis kaksinkertaistui vain muutamassa kuukaudessa.Rinteen saama arvosana kansalaisilta on huonompi kuin hänen edeltäjillään. Tutkimusta on toteutettu nykymuotoisena säännöllisesti vuoden 2011 syksystä. Tässä välissä pääministereinä ovat ehtineet toimia Jyrki Katainen (kok), Alexander Stubb (kok) ja Juha Sipilä (kesk). Rinteen jälkeen heikoimman arvosanan sai Stubb keväällä 2015, hallituskautensa lopussa. Tuolloin 46 prosenttia suomalaisista katsoi Stubbin pärjänneen pääministerinä huonosti.Rinne joutui eroamaan pääministerin tehtävästä, kun hallituskumppani keskusta kertoi menettäneensä luottamuksen häneen. Huomionarvoista tutkimuksessa onkin se, kuinka jyrkästi keskustan kannattajat arvioivat Rinteen työtä: kolme neljästä antoi Rinteelle huonon arvosanan. Rinne on keskustalaisten joukossa käytännössä yhtä epäsuosittu kuin kokoomuksen ja perussuomalaisten keskuudessa.saamaan jyrkkään arvioon vaikuttaa osaltaan kyselyn ajankohta. Tutkimusyhtiö Kantar TNS kysyi kansalaisten arvioita hallituksen ja pääministerin työstä Helsingin Sanomien tilauksesta viime viikolla. Rinne jätti eronpyynnön presidentille tiistaina 3. joulukuuta.Hallituskriisi vaikutti kyselyn toteutukseen. Koska prosessi uuden hallituksen muodostamiseksi lähti liikkeelle ripeästi, lopetettiin kyselyiden teko suunniteltua aiemmin, jotta kansalaisten arviot varmasti koskisivat eronnutta hallitusta. Tutkimus perustuu 505 haastatteluun, kun tavallisesti otos on ollut tuhat henkilöä. Tämän vuoksi tutkimuksen virhemarginaali on hivenen tavallista suurempi, 4,3 prosenttia tavanomaisen 3,1 sijasta.arviot koko hallituksen työstä olivat kielteisemmät kuin elokuussa.Joulukuun kyselyssä vain 19 prosenttia suomalaisista antaa hallitukselle myönteisen arvosanan, kun elokuussa osuus oli 23 prosenttia. Kielteisen arvosanan antajien osuus kasvoi elokuun 26 prosentista joulukuun 45 prosenttiin.Eronnut hallitus sai enemmälti tukea vain vasemmistoliittolaisilta ja sosialidemokraateilta. Vasemmistoliiton kannattajista jopa neljä viidestä ajatteli hallituksen onnistuneen vähintään melko hyvin. Sdp:n kannattajista tätä mieltä oli noin puolet.Vihreät kysymys jakaa kahtia: 26 prosenttia pitää toimintaa hyvänä, 32 prosenttia huonona. Keskustan kannattajista hallituksen toimintaa pitää huonona 38 prosenttia ja hyvänä vain 17 prosenttia.Perussuomalaisten ja kokoomuslaisten valtaenemmistöt antoivat hallitukselle heikon loppuarvosanan. Perussuomalaisista 29 prosenttia piti sen toimintaa erittäin ja 39 prosenttia melko huonona. Kokoomuslaisten antamat vastaavat arviot olivat 22 ja 46 prosenttia.kysyttiin kansalaisten mielipidettä myös kahden keskeisen ministerin, valtiovarainministerinä toimineen Mika Lintilän (kesk) ja ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr), työstä. He olivat toimitusministeristöä, kun osa haastatteluista tehtiin.Haavistoa koskevat arviot muuttuivat vahvasti sitten elokuussa tehdyn edellisen tutkimuksen. 30 prosenttia suomalaisista antaa Haavistolle hyvän arvosanan. Osuus on 16 prosenttiyksikköä pienempi kuin elokuussa. 40 prosenttia arvioi hänen hoitaneen tehtäviään huonosti. Osuus kasvoi 27 prosenttiyksikköä.Lintilän saamat arviot eivät ole muuttuneet. 22 prosenttia suomalaisista katsoo hänen hoitaneen työtään hyvin.