Politiikka

Eurooppaministerien kokouksessa poikkeuksellinen selkkaus: Suomi vaati Unkarilta anteeksipyyntöä

Eurooppaministerien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Unkaria

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eurooppaministeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

kokouksessa Brysselissä koettiin tiistaina poikkeuksellinen tilanne, kun Unkarin hallituksen tiedottaja tviittasi suljetun kokouksen puheenvuoroista julkisuuteen ja arvosteli niitä voimakkaasti. Käynnissä oli Unkarin kuuleminen oikeusvaltiohuolista.Kokouslähteiden mukaan Suomi vaati Unkarilta kirjallista selvitystä ja anteeksipyyntöä. Tiedottaja Zoltan Kovacsia pyydettiin myös poistumaan salista, minkä hän oli jo tehnyt. Puhetta kokouksessa johti Tytti Tuppurainen (sd).Jännittynyttä tilannetta kuvaa se, että Luxemburgin edustaja oli uhannut lähteä salista, jos Kovacs ei poistu.kuultiin nyt toista kertaa Suomen puheenjohtajakaudella osana artikla 7:n kurinpitomenettelyä, koska lähes kaikki jäsenmaat Unkaria ja Puolaa lukuun ottamatta pitivät sitä tarpeellisena. Euroopan parlamentti aktivoi viime vuonna kurinpitomenettelyn, koska sen mukaan on olemassa riski, että EU:n perustana olevia arvoja loukataan Unkarissa.Kovacs arvosteli tviiteissään voimakkaasti pidettyjä puheenvuoroja. Hän kutsui kuulemista suursijoittaja (George) ”Soroksen orkesterin jälleen yhdeksi epätoivoiseksi yritykseksi jatkaa loukkauksia Unkaria kohtaan”. Arvostelu kohdistui niin Suomeen puheenjohtajamaana kuin yksittäisten maiden puheenvuoroihin.Laaja joukko maita, joita oli 6–7, nosti esiin huolia varsinkin median vapaudesta, akateemisesta vapaudesta ja oikeusjärjestelmästä. Noin kahden tunnin keskustelua kuvattiin kohteliaaksi, mutta vakavaksi.Yksi Kovacsin tviitti koski Ruotsia. ”Ruotsalaiset ovat tietysti ’huolestuneita’, mutta kysymyksen sijaan he pitävät, kuten tavallista, luennon demokratiasta”, tviitissä sanotaan.Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Suomi saa osakseen arvostelua oikeusvaltioperiaatteen nostamisesta. Unkarissa maan hallitusta lähellä oleva media on muun muassa rummuttanut Suomen väitettyjä oikeusvaltio-ongelmia.Muilta mailta Suomi on saanut myös paljon kiitosta siitä, että se on nostanut oikeusvaltion teemaksi aiempia puheenjohtajamaita voimakkaammin.Tuppuraisen mukaan Suomi on ollut rakentava ja yhteistyökykyinen viedessään oikeusvaltioasiaa eteenpäin. Tuppurainen sanoi STT:lle aamulla ennen kokousta, että prosessin pitäminen käynnissä on tärkeää jo sinänsä.Tuppurainen toivoo, että myös tulevat puheenjohtajat toimivat samoin.”Kyse ei ole ollut missään nimessä mistään oikeudenkäynnistä vaan siitä, että kipeitä asioita pitää pystyä käsittelemään yhdessä. Me olemme tarjonneet Unkarille mahdollisuuden esittää omia näkökantojaan.”