pääministeri Sanna Marin (sd) on saanut viimeksi kuluneen viikon aikana enemmän näkyvyyttä kuin tasavallan presidentti Sauli Niinistö koko kuluneen vuoden aikana.Asia käy ilmi media-analytiikkaan keskittyvän Meltwaterin tiedoista. Yrityksen mukaan Sauli Niinistöstä on julkaistu tämän vuoden aikana 111 000 uutista ja sosiaalisen median mainintaa. Tiistaina meni rikki 151 000 Sanna Marin -mainintaa, kertoo Meltwaterin Suomen-markkinointijohtaja Senni Niemi.Suurta suosiota nauttivasta Kimi Räikkösestä on tehty uutisia ja sosiaalisen median julkaisuja 390 000 tämän vuoden aikana.Erityisen paljon mainintojen yhteydessä on noussut esille Marinin ikä, ei sukupuoli, Niemi huomauttaa.pääministerin herättämä mielenkiinto on näkynyt myös valtioneuvoston kansliassa.Valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski kertoo, että kansliaan on tullut satoja haastattelupyyntöjä. Tyypillisesti Suomen pääministerit saavat erilaisten vierailujen yhteydessä kansainvälisistä medioista kahdesta viiteen haastattelupyyntöä.”Se ei tietenkään ole missään suhteessa tähän”, Anttikoski sanoo.Yhteydenottoja on tullut esimerkiksi Time-aikakauslehdestä, brittiläisestä The Guardian -sanomalehdestä, Britannian yleisradioyhtiön BBC:n toimituksista ja yhdysvaltalaiselta NBC-kanavalta, Anttikoski listaa. Kaukaisin pyyntö on tullut Japanista.”Poikkeuksellinen tilanne”, Anttikoski sanoo.”Tietenkin myös haastattelujen antaminen kuuluu pääministerin työhön, ja käytännössä pääministeri antaa jonkinlaisia lausuntoja päivittäin.”Lyhyitä kommentteja harvinaisempia ovat kuitenkin laajemmat haastattelut ja henkilökuvat. Ne vievät myös kohteensa aikaa paljon enemmän.Kaikkien tiedotusvälineiden pyyntöihin ei siten ole mahdollista vastata myöntävästi. Tällä viikolla Marinilla, hänen avustajillaan ja Anttikoskella on edessä karsintatyö.maakuvayksikkö on pyrkinyt tänän vuonna nostamaan esille yhdenvertaisuutta. Yksikön päällikkö Laura Kamras iloitsee, että Marinin valinta osaltaan vahvistaa tätä viestiä.”Tämä vahvistaa käsitystämme, että maakuvaa ei rakenneta markkinointitempuilla vaan konkreettisilla teoilla”, yksikön päällikkö Laura Kamras sanoo.Kamrasin mukaan Marinin nimittäminen pääministeriksi on uusi lisäkerros tarinaan tasa-arvoisesta Suomesta. Sen vaiheisiin luetaan esimerkiksi vuonna 1906 säädetty yleinen ja yhtäläinen äänioikeus sekä vaikkapa Tarja Halosen valinta presidentiksi vuonna 2000.”Tässä nimityksessä kiteytyy tarinamme yhdenvertaisuudesta, jossa taustoista ja sukupuolesta riippumatta kaikki on kaikille mahdollista.”