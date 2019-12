Keskustan kansanedustaja vaatii, ettei hallitus tuo ketään al-Holin leiriltä, puheenjohtaja Kulmuni jätti puolueen linjan auki

Politiikka

Keskustan kansanedustaja vaatii, ettei hallitus tuo ketään al-Holin leiriltä, puheenjohtaja Kulmuni jätti puol

Keskustan

Ulkoministeri

Keskustan

Savola

puheenjohtaja Katri Kulmuni jätti tiistaina auki, mikä on keskustan linja al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamisessa.Puolueen kansanedustaja Mikko Savola oli aiemmin tiistaina vaatinut hallitusta päättämään, että ketään ei tuoda leiriltä. Savola sanoo HS:lle, että keskustan linjaa pitää kysyä puoluejohdolta, mutta hänen mielestään keskustan ei pidä hyväksyä minkäänlaisia hakemistoimia.HS kysyi Kulmunilta, mikä on puolueen kanta asiaan. Kulmuni viittasi vastauksessaan Savolan kommentteihin siitä, ettei poliittista päätöstä asiasta ole vielä tehty.”Kuten edustaja Savola on sanonut, poliittista päätöstä valtioneuvosto ei ole asiasta tehnyt valtioneuvoston istunnoissa.”Kun Kulmunia pyydettiin vastaamaan kysymykseen uudelleen, hän viittasi jälleen siihen, että poliittista päätöstä ei ole tehty.”Että aktiivisesti sieltä haetaan ihmisiä, sellaista päätöstähän ei ole olemassa”, Kulmuni sanoi.Pekka Haavisto (vihr) nimitti lokakuussa erityisedustajan selvittämään sitä, miten ainakin Al-Holin leirillä olevat suomalaislapset voitaisiin saada leiriltä pois.Asia on poliittisesti hyvin arkaluontoinen, koska lasten auttaminen turvaan tarkoittaisi, että myös äitejä tulisi mukana. Hallitus on käsitellyt asiaa lokakuussa iltakoulussa. Oikeuskansleri ei ole nähnyt toiminnassa huomautettavaa.Hallituksen pitää vielä käsitellä asiaa ennen kuin ketään konkreettisesti tuodaan Suomeen. Hallitus voi yhä myös päättää, ettei leiriltä tuoda ketään.Pääministeri Sanna Marin (sd) ei halunnut tiistaina ottaa kantaa siihen, tekeekö hallitus poliittisen ratkaisun siitä, että leirillä olevia suomalaisia haetaan Suomeen.”Siinä meillä ei ole mitään aikaisemmasta poikkeavaa toimintalinjaa. Muutoksia ei ole tämän hallituksen toimesta tehty.”Marinin mukaan al-Holin tilanne ”on erittäin vakava ja vaikea” ja siihen ”etsitään ratkaisuja”.kansanedustaja Savola sanoo, että al-Holin leirillä olevia suomalaisia ei pidä aktiivisesti hakea.Savolan mielestä lapsia voitaisiin tuoda Suomeen, mutta koska kurdihallinto ei suostu erottamaan perheitä, Suomeen ei pidä silloin tuoda ketään.”Koska heitä ei käytännössä voida erottaa, niin silloin ei tuoda Suomeen kumpiakaan. Turvallisuusriskit ovat liian suuret. Lapsi on myös suhteellinen käsite. Mielikuvat voivat olla pienistä lapsista, mutta meillähän lainsäädännössä kaikki alle 18-vuotiaat ovat lapsia.”HS:n tietojen mukaan leirillä olevat noin kolmekymmentä suomalaista ovat iältään 2–18-vuotiaita. Useimmat ovat korkeintaan 5–6-vuotiaita.Leirillähän on myös pieniä lapsia?”Se on varmaan totta.”Mitä mieltä olet heidän tilanteestaan?”Sanon, että meidän ei pidä lähteä aktiivisesti näitä Isis-leiriläisiä noutamaan al-Holista Suomeen. Tiedämme mikä velvoite meillä on, jos he suoriutuvat Suomen lähetystöön, mutta meidän ei pidä olla aktiivisia asiassa.”ei halunnut pohtia sitä, syntyykö hallituskriisi, jos keskusta päättäisi, että se ei hyväksy kenenkään tuomista leiriltä Suomeen.Savola toistaa, ettei leirillä olevien hakemisesta ole tehty poliittista päätöstä. Savolan mukaan hän ei tiedä, mitä iltakoulussa on puhuttu, koska ei ole ministeri.