Uudelta hallitukselta heti linjaus: Ministerin pitää ilmoittaa hyvissä ajoin, jos aikoo siirtyä muihin tehtäviin

Politiikka

Uudelta hallitukselta heti linjaus: Ministerin pitää ilmoittaa hyvissä ajoin, jos aikoo siirtyä muihin tehtävi

Uuden hallituksen ministerit ovat sitoutuneet ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen, jos he aikovat siirtyä muihin tehtäviin. Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus teki asiaa koskevan periaatepäätöksen ensimmäisessä istunnossaan tänään iltapäivällä, kertoo valtioneuvosto.



Asiaa koskevaa lainsäädäntöä valmistellaan parhaillaan valtioneuvoston kansliassa. Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle mahdollisimman pian, ja uusi lainsäädäntö korvaisi hallituksen periaatepäätöksellä tekemän sitoumuksen. Oikeuskansleri on pitänyt lainsäädäntöä tarpeellisena.