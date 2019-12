Koko oppositio jätti välikysymyksen hallituksen toiminnasta al-Holiin liittyen, Halla-aho: ”Epäselvää ja salakähmäistä” – suora lähetys juuri nyt

Vaatiiko oppositio Haaviston eroa?

Oppositiolta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, vaativatko he ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) eroa.

"Jos on painostettu virkamiehiä ja johdettu pelolla, niin johtopäätös lienee aika selvä", Ville Tavio vastaa toimittajan kysymykseen.

"Jos on valehdellut, niin tietenkin pitää", Liike Nytin Harry Harkimo sanoo.

"Kokoomuksen osalta korostan, että me teemme tämän välikysymyksen välikysymys-sanan varsinaisessa merkityksessä, eli me haluamme ministeri Haavistolta vastaukset näihin kysymyksiin. Me päätämme sitten seuraavat toimenpiteet sen perusteella, mitkä vastaukset saamme", Mykkänen sanoo.

Viime viikolla perussuomalaiset kertoi uhkaavansa välikysymyksellä, jos Haavisto jatkaa ulkoministerinä.

Halla-aho sanoi, että perussuomalaiset olisi toivonut Haaviston aseman miettimistä jo Sanna Marinin (sd) uutta hallitusta muodostettaessa.