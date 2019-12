Pohjanmaan kokoomusnaiset kirjoittaa naisvaltaisesta ”huulipunahallituksesta” – Vikman: Ei edusta kokoomusnaisten kantaa

Politiikka

Pohjanmaan kokoomusnaiset kirjoittaa naisvaltaisesta ”huulipunahallituksesta” – Vikman: Ei edusta kokoomusnais

Pohjanmaan

Kokoomusnaisten

Kokoomusnaisten

Rengon

kokoomusnaiset ovat huolissaan Sanna Marinin (sd) hallituksen sukupuolijakauman yksipuolisuudesta. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ilkka ja Pohjalainen.Pohjanmaan kokoomusnaisten puheenjohtaja Anna-Maija Renko https://www.hs.fi/haku/?query=anna-maija+renko oli lähettänyt Ilkan ja Pohjalaisen toimitukseen mielipidekirjoituksen, jossa järjestö harmittelee hallituksen liian yksipuolista sukupuolijakaumaa.”On hyvä juttu, että naisia on lähtenyt enenevissä määrin mukaan politiikkaan paikallistasolta edeten aina maan johtaviin tehtäviin saakka. Politiikka on Suomessa monen muun maan tapaan ollut miesvoittoista aina viime vuosien vahvaan rynnistykseen asti. On siirrytty härkälaumasta huulipunahallitukseen, mutta onko sekään se paras vaihtoehto?", kysytään kokoomusnaisten puheenjohtajan lähettämässä mielipidekirjoituksessa.Kirjoituksen perusteella tulee kuva, että Pohjanmaan kokoomusnaisten mielestä hallituksessa on liikaa naisia ministereinä.liiton istuva puheenjohtaja Sofia Vikman kertoi Twitterissä, että mielipidekirjoitus ei edusta kokoomusnaisten kantaa.”Tämä ei edusta Kokoomusnaisten virallista kantaa. Iloitsemme naisten poliittisesta johtajuudesta ja siitä, että Suomessa on myös naisenemmistöisiä hallituksia. Olemme ylpeitä siitä, että naisilla on mahdollisuudet nousta maan johtopaikoille. Asiat, osaaminen ja teot ratkaisevat”. Vikman kirjoittaa.tuleva puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén kertoo olleensa yllättynyt ja hämmentynyt mielipidekirjoituksesta. Hänestä sukupuolittuneet termit, kuten ”huulipunahallitus” ja ”härkälauma” eivät ole toivottavia tapoja kuvailla poliitikkoja.”Minusta heidän tulokulmansa ei ollut sellainen, mitä kokoomusnaiset mielestäni edustaa, ja minkä puolesta toimitaan. Ylipäätään toivoisin että poliitikkoja ei arvosteltaisi heidän sukupuolensa ja iän, vaan tekemisiensä ja tekemättä jättämisiensä perusteella”, Sirén sanoo.mukaan mielipidekirjoitusta on ”tulkittu väärin”.”Meidän lähtökohta on se, että haluamme naisia lisää politiikkaan. Täällä meillä Pohjanmaalla on pula osaavista naisista”, Renko sanoo.”Tässä on varmaan ollut viestinnällistä ongelmaa. Termistö oli liian räväkkää”

Mitä sitten tarkoitatte pohdinnallanne, onko naisenemmistöinen hallitus ”se paras vaihtoehto”?

”Meidän huolemme liittyy siihen, että pitää olla molempia sukupuolia. Jos me tästä mennään sataan prosenttia naisia, niin se ei ole hyvä asia.”Marinin hallituksessa on 12 naista ja 7 miestä. Koskaan aiemmin hallitusta ei ole vetänyt täysin naisista koostuva joukko.Sen sijaan pelkkiä miehiä hallituksen johtajina on ollut viimeisen 30 vuoden aikana neljässä hallituksessa, eli kolmasosassa istuneita hallituksia. Lopuissakin hallituksissa – Rinteen hallitusta lukuun ottamatta – naisjohtajia on ollut yksi tai kaksi.Renko sanoo olevansa tyytyväinen siitä, että naisia on ministereinä.”Täytyy sanoa, että meidän uusi pääministerimme, joka eilen esiintyi erittäin selkeästi televisiossa ja on maailmanlaajuisestikin huomioitu, on erinomainen esimerkki naisille.”