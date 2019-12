Onko Suomi hakemassa kansalaisiaan al-Holin leiriltä? Ulkoministeri Pekka Haavisto vastaa kysymyksiin, suora lähetys juuri nyt

Haaviston tiedotustilaisuus alkaa hetken kuluttua

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) tiedotustilaisuus al-Holia koskevista kysymyksistä on määrä alkaa neljältä.

Tilaisuus järjestetään valtioneuvoston tiedotustilassa.

Syyriassa sijaitsevalla Al-Holin pakolaisleirillä on asukkaita terroristijärjestö Isisin hallitsemilta alueilta. Leirillä on yhteensä noin 40 suomalaista, joista kymmenkunta on naisia ja loput lapsia.

Hallitus ei ole tehnyt virallista päätöstä siitä, miten leirillä olevien suomalaisten kanssa toimitaan.