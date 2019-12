Politiikka

Miten Suomen päättyvä EU-puheenjohtajuus meni? HS poimi tärkeimmät saavutukset ja suurimmat epäonnistumiset

Bryssel

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomi oli väliinputoaja

Suomi kurkotti korkealle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oikeusvaltioperiaatteessa edistystä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laajentuminen ja hankalat rahat

tuore pääministeri Sanna Marin (sd) astuu torstaina Brysselin huippukokoukseen, Suomen puoli vuotta kestänyt Euroopan unionin puheenjohtajuus on loppukiriä vaille valmis.Marin joutuu heti syvään päähän, sillä torstaina alkavassa huippukokouksessa käsitellään vielä kahta Suomen puheenjohtajuuden merkittävintä panostusta: pitkän aikavälin EU-rahoitusta ja vuoden 2050 ilmastotavoitetta.Suomen puheenjohtajuuskausi päättyy hämmennykseen, sillä pääministeri Antti Rinteen (sd) ero tuli monille puun takaa. Suomea pidettiin vakaana ja käytännöllisenä puheenjohtajamaana, joka suorittaa kautensa ilman suurempia yllätyksiä.HS poimi Suomen puheenjohtajuuskauden tärkeimmät saavutukset ja suurimmat epäonnistumiset.Suomen heinäkuussa alkanut puheenjohtajakausi oli ajoitukseltaan vaikea. Suomen piti alun perin ottaa ohjat puoli vuotta myöhemmin, mutta Britannia poistettiin tulevien puheenjohtajuuksien listalta EU-eroäänestyksen jälkeen. Samalla Suomen vuoro aikaistui.EU-puheenjohtajuuden perinteinen tehtävä on viedä eteenpäin lakialoitteita. Kevään eurovaalien takia niitä ei kuitenkaan juuri ollut edistettäväksi: EU-parlamentti vasta aloitti toimintaansa, vanha komissio toimi loppuhöyryillä, ja uusi komissio pääsi aloittamaan vasta joulukuun alussa.Suomen kaudella päästiin sopuun muun muassa renkaiden energiamerkinnästä, mutta saldo jää vaatimattomaksi verrattuna edellisten puheenjohtajien kymmenien lakipakettien nuijimiseen.Lisäksi Suomen kaudella oli yleisiä murheita, kuten Britannian äkkieron uhka. Kallista huippukokousaikaa kului, kun Britannialle annettiin jälleen uusi brexit-lisäaika tammikuun loppuun asti.Suomi kehysti puheenjohtajuutensa kestävyyden teemalla. Tämä tarkoitti käytännön valintoja: kokoukset pidettiin Helsingissä, eikä puheenjohtajuuslahjoja jaettu.Suurina teemoina Suomi päätti vahvistaa oikeusvaltiokehitystä, EU:n roolia ilmastotoimissa sekä Euroopan yleistä kilpailukykyä ja turvallisuutta.Euroopan unioni kääntyy hitaasti, eikä puolessa vuodessa tehdä ihmeitä. Suuret tavoitteet on tuomittu lässähtämään. Tämän Suomi sai kokea erityisesti ilmastotoimissa. Rinne hieroi pääministerinä viime hetkeen asti sopua esimerkiksi vuoden 2050 hiilineutraaliustavoitteesta, jonka Puola ja joukko muita maita torjuivat syksyllä. Rinne erosi eikä enää päässyt suunnittelemalleen taivuttelumatkalle Varsovaan.Suomelta puuttui taustatukea. Kun uutta komissiota ei ollut, oli vaikea sopia esimerkiksi etenemisestä maahanmuuttokysymyksissä. Välimeren tilapäiseen taakanjakoon ei saatu EU-maiden enemmistöä sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) yrityksistä huolimatta.Suomi onnistui puheenjohtajuuskaudellaan lisäämään huomiota, joka kohdistuu Euroopan unionin perusarvojen noudattamiseen. Tätä työtä teki erityisesti eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd).Puheenjohtajamaa sai nostaa asioita ministerikokousten asialistalle, jolloin Suomi päätti aloittaa Unkarin kurinpitomenettelyn eli niin sanotun artikla 7:n kuulemiset.”Näitä eivät edelliset puheenjohtajamaat aloittaneet”, Tuppurainen sanoo.Tiukimmillaan menettely voisi sulkea jäsenmaan päätöksenteosta, mutta siihen vaaditaan yksimielinen päätös. Unkarin toinen kuuleminen kääntyi joulukuussa farssin puolelle, kun Unkarin edustaja vuoti keskusteluja julkisuuteen ja Suomi halusi kirjallisen selvityksen.Suomi piti lopulta kiinni pitkän aikavälin rahoitusneuvotteluihin liittyvästä kirjauksesta, jonka mukaan jäsenmaa voi menettää EU-tukia, jos se syyllistyy rahankäyttöön liittyviin oikeusvaltioepäselvyyksiin. Lopullinen päätös jää jäsenmaiden johtajille.Vuosittainen oikeusvaltiodialogi ei saanut Tuppuraisen toivomaa sinettiä. Puola ja Unkari vastustivat muutoksia vuosittaiseen arviointiprosessiin, muut maat tukivat.Osa tehtävistä lankeaa puheenjohtajamaalle perintönä. Suomen syliin putosi erityisesti kaksi asiaa: Euroopan unionin laajentuminen ja tulevien vuosien rahoituskehyksen kokoaminen.Näissä puheenjohtajamaan rooli on yrittää löytää jäsenmaiden kesken yhteisymmärrys. ”Valtakunnansovittelijan työtä”, Tuppurainen kuvaa.Yksi puheenjohtajuuskauden suurimmista pettymyksistä liittyy juuri laajentumiskysymykseen. Tuppurainen oli vastuussa kokouksista, joista tarvittiin yksimielinen päätös jäsenyysneuvotteluiden avaamiseksi Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa.Lopulta sopu kaatui monen kokouksen ja useiden tuntien puristuksen jälkeen erityisesti Ranskan vastustukseen. Osa EU-seuraajista sanoo, että Suomi olisi puheenjohtajamaana voinut tehdä vielä enemmän, mutta Tuppurainen torjuu syytökset.”Ei ollut mitään keinoa. Tämä on demokratia, ja tämä kyseinen asia oli yksimielisyyspäätöksen takana. EU ei ole pakkovalta.”Torstain huippukokouksessa EU-johtajat keskustelevat unionin tulevien vuosien rahoituksesta Suomen ehdotuksen pohjalta. Suomen esitys on herättänyt paljon arvostelua, ja esimerkiksi komission tuore puheenjohtaja Ursula von der Leyen käytti ensimmäisen tiedotustilaisuuden moittimalla Suomen ehdotusta ”ankarista leikkauksista”.Suomen mukaan budjetti on jäsenmaiden kompromissi eikä sillä haluta vetää kotiinpäin. Kun Suomi saa ojennettua budjettinivaskan Eurooppa-neuvoston uuden puheenjohtajan Charles Michelin syliin, viimeinenkin puheenjohtajuusvelvoite on ohi.