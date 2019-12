Politiikka

melkoista sattumaa, mistä Euroopan unionin kiertävät puheenjohtajat muistetaan. Joku veti liikaa kotiinpäin. Toinen valmisteli aloitteita liian pääkaupunki­keskeisesti. Joku tarjoili halloumia ja toinen voita. Lahjahuivin tai kravatin väri ja kuosi miellyttivät tai sitten eivät.Tšekki kohautti vuonna 2009 tuomalla Eurooppa-neuvoston aulaan ison, kaikkia jäsenmaita karrikoidusti esittävän Entropa-nimisen taidekartan. Bulgaria oli lattiavessa, Ranskan päällä luki ”lakko”, ja Saksa oli päällystetty moottoriteillä. Suomeen oli jostain syystä sijoitettu punaisia muovisia villieläimiä.Tšekin puheenjohtajakausi muistutti Suomen puheenjohtajuutta sikäli, että se päättyi hallituskriisiin ja epäluottamusäänestykseen.Brysselissä laajan kyselykierroksen Suomen suoriutumisesta puheenjohtajana. Toimittajat, virkamiehet ja diplomaatit olivat kaikki varsin yksimielisiä: olosuhteisiin nähden Suomi suoriutui ihan hyvin.Moni korosti, ettei Suomella oikein ollut mahdollisuuksiakaan parempaan. EU-vaalien jälkeen työ EU:ssa oli jumissa, ja brexitistäkin piti vääntää. Suomi ei lopulta järjestänyt omaa epävirallista johtajakokoustaan, josta on tullut uutta puheenjohtajamuotia. Sitäkään ei jääty harmittelemaan. ”Eipähän tarvinnut taas matkustaa”, totesi eräs virkamies.EU-puheenjohtajamaan tärkein tehtävä on hitsata EU:n jäsenmaita yhteen tai ainakin löytää niiden välille kompromissi. Puheenjohtaja vetää ministerikokouksia ja vie jäsenmaiden eli neuvoston kannat tiedoksi parlamentille. Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen edusti jäsenmaiden ministerineuvostoja jokaisessa Strasbourgin istunnossa eli joka kuukausi.Europarlamentaarikot lähtivät puheenvuoron jälkeen jäähylle, mutta Tuppurainen kuunteli. Pisin päivä oli aamuyhdeksästä iltayhteentoista. Lopuksi Tuppurainen sanoi, että istunnot olivat muuttaneet hänen kuvaansa Euroopan parlamentista ”dramaattisesti”. Työtavat ja pitkät istunnot tuntuivat Tuppuraisesta kovin vanhanaikaisilta.haukut Suomi sai EU:n pitkän aikavälin budjetista, johon se lisäsi eurot. Neuvottelurungon Suomi sai perintönä edelliseltä puheenjohtajamaalta Romanialta.Suomi keskusteli kaikkien jäsenmaiden kanssa niiden ajatuksista ja päätyi hieman kasvattamaan maatalouden osiota ja pienentämään aluerahoitusta. Osa jäsenmaista pillastui. Suomea syytettiin kotiinpäin vetämisestä ja kaikkiaan surkean budjettiehdotuksen vääntämisestä.Suomi pysyi tyynenä. Kukaan muu ei ole käynyt keskustelua kaikkien muiden maiden kanssa. Tässä on kompromissin mahdollisuus, suomalaiset puolustautuivat. On totta, että samat haukut olisi todennäköisesti annettu kenelle tahansa budjetin vääntäjälle. Jäsenmaat varmistelevat nyt neuvotteluasemiaan tulevasta.Torstaina alkaa Suomen puheenjohtajakauden viimeinen huippukokous. Se on samalla Suomelle mahdollisuus kertoa saavutuksistaan. Tilanne on yhtäkkiä otollinen: uutta pääministeriä Sanna Marinia odotetaan Brysseliin sellaisella innolla, että moista on harvoin nähty.Kyselyissä Suomelle annettiin kouluarvosanaksi yleisimmin 8. Sehän on jo lähes kiitettävä.