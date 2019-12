Politiikka

Metsäteollisuudessa lakko vaihtuu tänään työsulkuun, muu vientiteollisuus palaa töihin

työpaikoilla palataan tänään töihin kolmipäiväisen lakon jälkeen.Työnteko ei kuitenkaan jatku mekaanisen metsäteollisuuden työpaikoilla, joilla työnantajajärjestö Metsäteollisuus aloittaa tänään kuusipäiväisen työsulun. Työsulun piirissä on yhteensä yli 30 toimipistettä, muun muassa UPM:n, Stora Enson, Metsä Groupin ja Versowoodin tehtaita.Työsulkuun kuuluvat toimipaikat ovat sahoja sekä vaneri-, viilu- ja liimapuutehtaita. Niiden henkilöstömäärä on yhteensä noin 4 300 henkilöä. Metsäteollisuus perustelee työsulkua sillä, että se pyrkii vauhdittamaan työntekijöitä edustavan Teollisuusliiton kanssa käytäviä työehtosopimusneuvotteluja. Metsäteollisuus kritisoi Teollisuusliittoa pyrkimyksestä luopua kiky-tunneista.”Sahoilla ja vaneritehtailla kiky-tunnit ovat olleet erittäin tärkeitä ja niiden avulla on pystytty edistämään kilpailukykyä”, Metsäteollisuuden työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén on todennut järjestön tiedotteessa.Teollisuusliitto on puolestaan syyttänyt Metsäteollisuutta esityksistä, jotka olisivat liiton mukaan voineet alentaa työntekijöiden tulotasoa viidenneksellä.Työsulku aiheuttaa arviolta 5–10 miljoonan euron taloudelliset menetykset päivässä, Metsäteollisuus arvioi.ja Teknologialiitto jatkavat työkiistansa sovittelua valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla tiistaina 17. joulukuuta kello 13.Myös muilla lakossa olleilla vientiteollisuuden aloilla palataan neuvottelupöytään valtakunnansovittelijan toimistossa ensi viikolla.Vientiteollisuuden kolmipäiväisessä lakossa oli mukana noin 100 000 Teollisuusliiton, Ammattiliitto Pron ja YTN:n jäsentä. Ne palaavat neuvottelupöytään valtakunnansovittelijan toimistossa Teknologiateollisuuden kanssa maanantaina 16. joulukuuta.Kemianteollisuuden kanssa Teollisuusliitto jatkaa sovittelua puolestaan perjantaina 20. joulukuuta.