”Uusi neuvottelukulttuuri ei todellakaan toimi”, sanoo STTK:n Palola – ottaisi mallia työriitojen sovitteluun Ruotsista

”Uusi neuvottelukulttuuri ei todellakaan toimi”, sanoo STTK:n Palola – ottaisi mallia työriitojen sovitteluun

keskusjärjestön STTK:n puheenjohtaja Antti Palolan mukaan nykyistä työriitojen sovittelua olisi syytä uudistaa.Palola esittää, että syksyllä alkaneen ja nihkeästi sujuneen liittokohtaisen työmarkkinakierroksen jälkeen osapuolet tarkastelisivat nykyisen sovittelujärjestelmän mahdollisia uudistamistarpeita.Palola huomauttaa, että Suomessa valtakunnansovittelijan instituutio keskittyy yhteen henkilöön, kun taas Ruotsissa käytössä on monijäseninen sovitteluinstituutti (medlingsinstitutet).yhteen henkilöön keskittyvä järjestelmä ei välttämättä muuttuneissa työmarkkinaoloissa ja vaikeissa neuvotteluissa ole paras mahdollinen”, arvioi Palola, joka puhui järjestön edustajiston kokouksessa Helsingissä torstaina.Palolan mukaan vastakkainasettelu työmarkkinoilla on koventunut, kun keskusjärjestöt eivät enää neuvottele palkoista ja työsuhteen ehdoista, vaan jokainen liitto asettaa itse omat tavoitteensa ja määrittää keinot niiden saavuttamiseksi.”Tämä tuntuu tulleen työnantajille yllätyksenä. Syksyn työtaistelu-uhat, epäonnistuneet sovittelut ja lakot viestivät siitä, että uusi neuvottelukulttuuri ei todellakaan toimi”, Palola sanoi.Palola tuomitsi myös Posti-riidan esiin nostaman niin sanotun sopimusshoppailun. Vastaava ilmiö oli STTK:n kentässä, kun Turun kaupungin omistama yritys oli siirtämässä työntekijöitä huomattavasti halvemman sopimuksen piiriin. Tämä työriita päättyi paikalliseen neuvotteluratkaisuun.”Kun työehtoja halpuutetaan ja palkkoja alennetaan, on täysin ymmärrettävää, että ammattiliitot eivät tällaista polkumyyntiä hyväksy. Palkalla on voitava tulla toimeen”, Palola sanoi.järjestön johtajan mukaan tänä syksynä on jälleen kerran saatu valitettavia esimerkkejä siitä, mitä seuraa, kun poliitikot sotkeutuvat työmarkkinaneuvotteluihin.”Ymmärrämme talouteen ja työllisyyteen liittyvät puolueiden motiivit, mutta neuvon silti politiikkoja pysymään erossa työmarkkina-asioista. Vuoropuhelua toki tarvitaan, koska maailman ja työmarkkinoiden muutos kiihtyy. Kolmikantainen valmistelu turvaa vuoropuhelun ja sen kautta luottamuksen päätösten oikeudenmukaisuuteen ja reiluuteen”, Palola uskoo.Palolan mukaan STTK:lle sopii työnantajien peräämä paikallisen sopimisen lisääminen, kunhan se tapahtuu hallitusti työ- ja virkaehtosopimusten puitteissa: ”Jos työnantajat haluavat ohittaa työ- ja virkaehtosopimukset, se ei meille käy. Paikallista sopimista edistetään parhaiten vahvalla ja laajalla luottamusmiesjärjestelmällä.”