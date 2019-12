Politiikka

Ulkoministeri Haavisto keskustalaisten tentattavana al-Holista – suora lähetys eduskunnasta juuri nyt

Ulkoministeri

HS seuraa tapahtumia eduskunnassa. Lue seuranta täältä:

Haavisto meni vihreiden ryhmähuoneeseen Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ei mennyt keskustan ryhmähuoneeseen, vaan puolueensa omaan kokoukseen. Hän ei pysähtynyt kommentoimaan asiaa paikalla oleville toimittajille. Jaa



Ryhmäkokouksen alkamista odotetaan Keskustan ryhmähuoneen ovella parveilee toimittajia, kun ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr) odotetaan saapuvaksi keskustan eduskuntaryhmän kokoukseen. Hallituskumppanien erimielisyys koskee erityisesti leirillä olevien aikuisten naisten kotiuttamista. Keskusta ei hyväksy heidän palauttamistaan, puolueen puheenjohtaja Katri Kulmuni sanoi eilen Ylen haastattelussa. Palauttamatta jättäminen voisi tarkoittaa sitä, että orpoja lukuun ottamatta myös lapset jäisivät leirille. Aluetta hallinnoivien kurdiviranomaisten mukaan ainoastaan lapsia ei voi hakea pois ilman äitien suostumusta. Tätä vihreiden on vaikea hyväksyä, joskaan puolueen puheenjohtaja Maria Ohisalo ei hetki sitten ottanut asiaan suoraan kantaa. Hän korosti lapsen oikeuksien sopimusta haastattelussa hetki sitten. Jaa



Hallituksen muodostettava yhteinen linja tiistain välikysymyskeskusteluun mennessä Hallitus ei ole tehnyt poliittista päätöstä suomalaisten mahdollisen kotiuttamisen suhteen. Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi kuitenkin keskiviikkona Ylelle, että Haaviston toimintalinjalla on hallituksen ”hiljainen hyväksyntä”. Hallituksen on saatava aikaan yhteinen linja al-Holin suomalaisten suhteen viimeistään ensi tiistaihin mennessä. Toistaiseksi poliittista päätöstä asiassa ei ole tehty. Koko oppositio on jättänyt välikysymyksen hallituksen toiminnasta al-Holin suhteen. Se haluaa tietää, onko käynnissä viranomaisoperaatio al-Holilla olevien suomalaisten tuomiseksi Suomeen. Se kysyy myös, onko Haavisto totuudenmukaista tietoa eduskunnalle ja muille hallituspuolueille. Välikysymyksestä käydään keskustelu ensi tiistaina ja äänestys on keskiviikkona. Jaa



Ohisalo: "Lapsen oikeuksien sopimus on aivan keskeinen Suomea velvoittava sopimus" Vihreiden puheenjohtaja ja sisäministeri Maria Ohisalo ei vastannut suoraan kysymykseen siitä, sopiiko vihreille keskustan vaatimus siitä, ettei Al-Holin leirillä olevia aikuisia naisia tuoda Suomeen. "Lapsen oikeuksien sopimus on aivan keskeinen Suomea velvoittava sopimus", Ohisalo sanoi. Ohisalo sanoi, että hallituksella on yhteinen linja ensi tiistain välikysymyskeskusteluun mennessä. Jaa



