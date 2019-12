Pääministeri Sanna Marin saapui ensimmäiseen EU-huippukokoukseensa: ”Ei näihin tehtäviin kukaan voi olla täysin valmis”

Politiikka

Pääministeri Sanna Marin saapui ensimmäiseen EU-huippukokoukseensa: ”Ei näihin tehtäviin kukaan voi olla täysi

Bryssel

Pääministeri

Sanna Marin (sd) on saapunut Brysseliin ensimmäiseen EU-huippukokoukseensa. Mediahuomio Marinin ympärillä on suurta jo yksistään sen vuoksi, että Suomi on vielä kuun loppuun saakka EU:n puheenjohtajamaa. Kokouksessa muun muassa käsitellään Suomen valmistelemaa ja erittäin ristiriitaisen vastaanoton saanutta ehdotusta EU:n budjetiksi.Marinin ympärillä on kuitenkin myös ylimääräistä kuhinaa. Naisvetoisen hallituksen nuori pääministeri on herättänyt maailmalla poikkeuksellista mediahuomiota, ja Marinille on kysyntää myös Brysselissä. Pääministerin esikunnasta kerrotaan, että kansainväliseltä medialta on tullut lukemattomia haastattelupyyntöjä.Huippukokouspaikan ovensuussa kansainvälisen median kamerat ja mikit odottivat Marinia. Häneltä kysyttiin heti, kuinka hallituksen toiminnassa näkyy se, että pääministeri on poikkeuksellisen nuori ja kaikki hallituspuolueiden johtajat ovat naisia.”Meillä on sama ohjelma kuin edellisellä hallituksella. Linjassa ei ole isoa muutosta”, Marin vastasi.Poikkeuksellisen mediahuomion aiheuttamia tuntoja hän ei halunnut avata.”En ole keskittynyt siihen, mitä media kirjoittaa”, Marin kuittasi.on joutunut valmistautumaan huippukokoukseen nopealla aikataululla. Vasta tiistaina hän otti vastaan pääministerin tehtävät ja jo torstaina hän on esittelemässä EU-puheenjohtajamaa Suomen valmisteleman budjettiesityksen muiden EU-maiden johtajille. Pöydän ympärillä Marinia kuuntelevat esimerkiksi Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Kaikilla pöydän ympärillä istuvilla johtajilla on Suomen pohjaesityksestä enemmän tai vähemmän kriittisiä huomioita.”Ei näihin tehtäviin kukaan voi olla täysin valmis, mutta minulla on hyvää kokemusta kuluneelta syksyltä. Suomi on ollut Euroopan puheenjohtajamaa ja itsekin olen ollut kokouksia vetämässä. Ei tämä täysin uusi tilanne ole, vaikka uusi foorumi onkin”, Marin sanoi saapuessaan perinteiseen huippukokousta edeltävään eurooppalaisten demarijohtajien kokoukseen.Huippukokouksen yhteydessä Marin osallistuu Itämeren alueen maiden päämiesten tapaamiseen. Hän tapaa kahden kesken myös Euroopan parlamentin puhemiehen David Sassolin sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin.