Vientiteollisuuden tehtaat käynnistyivät, metsä­teollisuudessa lakko vaihtui työsulkuun

työpaikoilla palattiin torstaina töihin kolmipäiväisen lakon jälkeen.Työnteko ei kuitenkaan jatku mekaanisen metsäteollisuuden työpaikoilla, joilla työnantajajärjestö Metsäteollisuus aloitti torstaina kuusipäiväisen työsulun. Työsulun piirissä on yhteensä yli 30 toimipistettä, muun muassa UPM:n, Stora Enson, Metsä Groupin ja Versowoodin tehtaita.Työsulkuun kuuluvat toimipaikat ovat sahoja sekä vaneri-, viilu- ja liimapuutehtaita. Niillä työskentelee yhteensä noin 4 300 ihmistä.Metsäteollisuus perustelee työsulkua sillä, että se pyrkii vauhdittamaan työntekijöitä edustavan Teollisuusliiton kanssa käytäviä työehtosopimusneuvotteluja. Kiistaa osapuolien välillä on ollut kiky-tunneista.Työsulku aiheuttaa arviolta 5–10 miljoonan euron taloudelliset menetykset päivässä, Metsäteollisuus arvioi.ja Teollisuusliitto jatkavat työkiistansa sovittelua valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla ensi tiistaina. Myös muilla lakossa olleilla vientiteollisuuden aloilla palataan neuvottelupöytään valtakunnansovittelijan toimistossa ensi viikolla.Vientiteollisuuden kolmipäiväisessä lakossa oli mukana noin 100 000 Teollisuusliiton, Ammattiliitto Pron ja YTN:n jäsentä. Ne jatkavat sovittelua Bulevardin toimistossa Teknologiateollisuuden kanssa maanantaina.Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden välisiä neuvotteluja pidetään koko työmarkkinakierroksen päänavaajana. Mahtiliitot kiistelevät enää palkankorotusten tasosta, mutta näkemysten välillä on ollut leveä kuilu. Neuvotteluja ovat vaikeuttaneet erimielisyydet siitä, miten palkattomista kiky-tunneista luopuminen vaikuttaisi palkankorotusten tasoon.Joulukuun alussa Teollisuusliitto hylkäsi valtakunnansovittelijan tekemän sovintoesityksen, koska liiton mielestä tarjotut palkankorotukset olivat täysin riittämättömiä. Perjantaina saattaa olla luvassa ilmoituksia uusista työtaistelutoimista, kun Teollisuusliiton hallitus kokoontuu arvioimaan työmarkkinatilannetta.on meneillään myös Sähköliiton lakko, joka alkoi viime viikon torstaina. Lakon piiriin kuuluu 12 Teknologiateollisuuden isoa jäsenyritystä toimipaikkoineen, kuten Konecranesin, Outokummun ja SSAB:n tuotantolaitoksia sekä Meyerin Turun telakka. Niissä työskentelee noin tuhat Sähköliiton jäsentä.Sähköasentajien lakon on määrä jatkua vielä kolme viikkoa. Osapuolten eli Sähköliiton ja Teknologiateollisuuden välillä ei ole toistaiseksi tiedossa sovitteluaikaa valtakunnansovittelijan luona.