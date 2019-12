Katri Kulmuni kysyi Instagramissa, keitä al-Holin leiriltä pitäisi tuoda Suomeen – Ihmisoikeusjärjestö järkyttyi: ”Ihan oikeasti, Suomi?”

Politiikka

Katri Kulmuni kysyi Instagramissa, keitä al-Holin leiriltä pitäisi tuoda Suomeen – Ihmisoikeusjärjestö järkytt

Keskustan

puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni on saanut laajaa kritiikkiä kysyttyään eilen illalla Instagramissa seuraajiltaan mielipidettä, pitäisikö al-Holin leiriltä Syyriasta tuoda Suomeen vain suomalaiset lapset vai sekä naiset että lapset.Kulmuni latasi Instagramin storys-toimintoon kuvan, jossa seuraajat saivat klikata vaihtoehdoista mielestään parempaa.Kulmuni poisti päivityksensä yöllä. Hän julkaisi uuden päivityksen, jossa pahoittelee päivitystä ja toteaa, että tapa oli ”epäonnistunut”.al-Holin leirillä oleviin noin 40 suomalaiseen naiseen ja lapseen on noussut viime päivien kuumimmaksi kysymykseksi Suomen politiikassa.Oppositio pitää turvallisuusuhkana leirillä olevia naisia, jotka ovat eläneet tiiviissä kytköksissä terroristijärjestö Isisiin. Toisaalta suurin osa poliitikoista on sitä mieltä, että al-Holilla vankileirinomaisissa oloissa olevat lapset pitäisi auttaa Suomeen. Lasten tuominen vastoin äitien tahtoa on kuitenkin erittäin vaikeaa.Ylen A-studiossa Kulmuni kommentoi, että äidit ja lapset voidaan tarvittaessa erottaa toisistaan. Eilen eduskunnassa Kulmuni kommentoi, että keskusta on sitoutunut hallituksen linjaan.Hallitus vastaa asiasta jätettyyn välikysymykseen tiistaina.päivitystä paheksui tuoreeltaan ihmisoikeusjärjestö Human Right Watchin mediajohtaja Andrew Stroehlein.”Ihan oikeasti, Suomi? Tämä on kamalaa, jos on totta. Valtion tulisi kunnioittaa kansalaistensa ihmisoikeuksia kaikissa tapauksissa, eikä sälyttää elämän ja kuoleman päätöksiä julkiseen äänestykseen sosiaalisessa mediassa. Mitä seuraavaksi, julkisia hirttäjäisiä perustuen stadionin katsojien hurrauksen äänenvoimakkuuteen?” Stroehlein twiittasi.Suomen Amnestyn puheenjohtaja Frank Johansson jakoi Stroehleinin päivityksen saatesanoilla ”Sanoin pari päivää sitten, että suomalainen alhol-keskustelu on irvokasta. Enää en löydä sanoja”.