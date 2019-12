Työmarkkinoiden pitkäaikainen vaikuttaja Tapani Kahri on kuollut

Politiikka

Tapani Kahri kuoli rauhallisesti nukkuessaan Jorvin sairaalassa Espoossa 9. marraskuuta. Hän oli 81-vuo­tias, syntynyt Porissa 8. toukokuuta 1938.Kahri kirjoitti ylioppilaaksi Helsingin normaalilyseosta 1958, valmistui oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta 1964 ja sai varatuomarin arvon 1966.teki koko työ­uransa työnantajajärjestöissä Eteläranta 10:ssä. Hän aloitti STK:n laki- ja sosiaaliasiain sihteerinä 1965, nousi laki- ja so­siaaliosaston johtajaksi 33-vuo­tiaana 1971, työehtosopimus­asiain johtajaksi 1975, Suomen Työnantajain Yleisen ryhmän toimitusjohtajaksi 1980 ja STK:n toimitusjohtajaksi 1988.STK:n ja Teollisuuden Keskusliiton yhdistyttyä 1992 Kahri toimi uuden järjestön varatoimitusjohtajana vastaten työmarkkina-asioista eläköitymiseensä asti. Kahri jäi eläkkeelle 1998 oltuaan keskeisesti mukana työnantajien edunvalvonnassa 33 vuotta.aikana Kahrista kasvoi työmarkkinalegenda, jota kunnioitettiin sekä työnantaja- että palkansaajapuolella. Hänen näkemyksiään arvostettiin myös poliittisten päättäjien piirissä ja mediassa.Komean uran mahdollisti Kahrin asiaosaaminen, hyvä neuvottelutaito ja ihmistuntemus sekä kokonaisuuksien erinomainen hahmotus. Hän erotti laajoistakin asiakokonaisuuksista olennaiset kysymykset ja otti huomioon ratkaisuissaan yhteiskunnan kokonaisedun. Kahri oli isojen linjojen työmarkkinamies ja laajasti yhteiskunnallisesti ajatteleva. Hän ei tehnyt työmarkkinapolitiikkaa puoluepoliittiset lasit päässä vaan oli yhteiskuntasovun rakentaja.Kahri oli tullut STK:n palvelukseen kunnioittamansa toimitusjohtajan Päiviö Hetemäen aikana, nousi johtajaksi Timo Laatusen aikana ja toimi pitkään Pentti Somerton lähimpänä kollegana. Yleisen Ryhmän toimitusjohtajana hän oli Lauri Sauraman seuraaja.oli hyvät esikuvat, joilta hän sai vaikutteita. Hänen huumorintajuaan kuvaa Sauramalta lainattu nasakka kiteytys työnantajan tavoitteista: ”Työrauha ja pienet palkat”. Kahri kuitenkin loi uransa ja politiikkansa Tapani Kahrina, omana itsenään.”Asioissa kova, mutta muodoissa pehmeä” oli Kahrin oma luonnehdinta neuvottelutyylistään. Kahrille vastapuoli oli ”naapurin pojat” ja neuvottelujen aloitussanat olivat usein ”rakkaat rantasalmelaiset”. Hän oli kärsivällisyydessään määrätietoinen ja sopimushakuinen. Hän eli työssään hyvällä tavalla myös tunteella.Huumorintajuinen ja tärkeilemätön Kahri oli omimmillaan, kun neuvottelujen alkupiruetit oli pyöräytetty ja todellinen rutistus alkoi: pikkutakki pois, hihat ylös, henkseleiden läpsäytys, ehkä viskihuikka huuleen ja sitten vääntämään vastapuolta.Mainio seuramies ja velikulta hallitsi myös julkisuuden ja sai median luottamuksen. Se johtui paitsi asiaosaamisesta ja persoonasta myös siitä, että hän ei koskaan narissut jutuista etu- eikä jälkikäteen eikä vaatinut niitä ennakolta nähtäväkseen. Samalla tavalla hän luotti omiin alaisiinsa.näki urallaan 1960-luvun vakautusratkaisut, 1970-luvun poliittiset ja rauhattomat työmarkkinat, 1980-luvun vahvan kasvun ja SAK:n mahtivuodet sekä lopulta 1990-luvun alun laman ja Suomen nostamisen taas jaloilleen. Hänen vahva panoksensa työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikassa kristallisoitui juuri 1990-luvun vaikeina vuosina ”saatanallisine säkeineen”. Hänellä oli myös kanttia kertoa suoraan isännilleen eli työnantajien hallitukselle, mikä on mahdollista ja mikä ei.Kanttia kysyttiin myös syvimpinä lamavuosina, kun Kahri Työttömyyskassojen keskuskassan puheenjohtajana veti nimensä useammankin miljardin markan velkakirjoihin. Osassa niistä hän joutui henkilökohtaisesti vakuuttamaan, että pankit saavat rahansa takaisin.Kahrin työ ei rajoittunut vain palkka- ja työehtoasioihin, vaan hän oli myös uudistamassa jo 1970 työsopimuslakia, neuvotteli 1974 työeläkkeiden karttumakorotuksen sekä oli mukana 1980-luvun lopun hallintoedustuskomiteassa luomassa työntekijöiden oikeutta osallistua yritysten hallintoon ja lukuisissa muissa tärkeissä lainsäädäntövalmisteluissa.Suurten linjojen työmarkkinamies hallitsi myös työ- ja sosiaalilainsäädännön pykälät ja momentit. Urallaan hän oli jäsenenä lukemattomissa komiteoissa, toimikunnissa ja työryhmissä sekä eri yhteisöjen hallinnoissa.Erityisesti Kahri oli kiinnostunut työeläkejärjestelmästä. Hän oli itse ollut neuvottelemassa sen kehittämisestä 1970-luvulla. Kahri oli Ilmarisen hallituksen jäsen 1972–1998.kirjoitti yhdessä Jyrki Vihman kanssa 1970 työsopimuslain kommentaariteoksen. Myöhemmin lakia ja teosta on uudistettu. Se on ollut yksi työoikeuden perusteoksista. Kahri julkaisi perusteelliset muistelmansa nimellä Viheltääkö pilli? vuonna 2001. Nimi viittasi Kahrin lempilausahdukseen, jonka mukaan sopimukset eivät synny eli pilli ei vihellä, ennen kuin pannussa on painetta.Kahrin menestys neuvottelijana perustui juuri taitoon aistia sopimisen ”sininen hetki”. Hän ymmärsi vastapuolen luottamuksen ja kunnioituksen tärkeyden neuvottelusuhteissa.Eläkkeelle jäätyään Kahri kokeili menestyksekkäästi kunnallispoliitikon uraa Kauniaisten valtuustossa, mutta hän ei tuntenut tätä politiikan lohkoa omakseen. Hän oli työmarkkinapoliitikko kuolemaansa asti.Tapani Kahri sanoi 80-vuotishaastattelussaan Helsingin Sanomissa työmarkkinapolitiikasta näin: ”Olemme järjellisen periodin alussa, kunhan työnantajat pysyvät nahoissaan ja ay-liike maltillisena”. Tämä Tapani Kahrin testamentti on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan.