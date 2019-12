Kommentti: Katri Kulmunin Instagram-äänestys paljastaa, miten hallituksessa jonkun on pian pakko tinkiä periaatteistaan Hallitus on tilanteessa, jossa vastakkain on kaksi syvää periaatetta, kirjoittaa HS:n talouden ja politiikan toimituksen esimies Jussi Pullinen.