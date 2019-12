Politiikka

Keskuskauppakamari: Säätiö rahoittamaan yliopistoja, pääoma valtionyhtiöistä

Keskuskauppakamari

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Yliopistosäätiö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valtionyhtiöiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maltillinenkin

Suomea

siirtäisi yliopistojen perusrahoituksesta vastaamisen valtiolta säätiölle, jonka pääoma kuitenkin tulisi valtionyhtiöiltä. Pääoman tuotoilla rahoitettaisiin sitten yliopistoja.Perustettavan yliopistosäätiön pääomana olisi valtion suoria ja välillisiä omistuksia pörssiyhtiöissä ja tarvittaessa listaamattomissa, kaupallisesti toimivissa yhtiöissä.Omistusten arvo on nyt noin 27 miljardia euroa, josta suurin osa sijoitettaisiin yliopistosäätiöön. Sijoitusten vuosittaisilla tuotoilla katettaisiin yliopistojen perusrahoitus. Tuotoiksi arvioidaan vähintään 1,4 miljardia euroa vuodessa.Ehdotus yliopistosäätiöstä sisältyy Keskuskauppakamarin perjantaina julkistamaan ohjelmaan Kilpailukyvyn avaimet 2020-luvulla. Ohjelma tähtää siihen, että Suomi nousee maailman kilpailukykyisimmäksi maaksi.Suomen tuorein sijoitus esimerkiksi Maailman talousfoorumin (WEF) kilpailukykymittarilla oli 11.mahdollistaisi pysyvän tulevaisuusinvestoinnin suomalaisen korkean osaamisen kehittämiseen”, sanoo Keskuskauppakamarin osaamisasiantuntija Mikko Valtonen.Valtion omistuksilla on Valtosen mukaan tuettu yhteiskunnan kehittymistä sen tärkeissä vaiheissa myös aiemmin.”Sen sijaan että omistuksia myydään kertaluonteisesti, pitää Suomen nyt tehdä tärkeä strateginen valinta ja sijoittaa valtion omistusten tuotot ainoaan pysyvään kilpailuetuumme eli osaamiseen”, Valtonen perustelee esitystä.lisäksi rahaa tulisi yliopistoille Keskuskauppakamarin mallissa opiskelijoiden kukkaroista.Kaikille korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille suunnattaisiin esimerkiksi 2 000 euron lukuvuosimaksu. Maksuilla kerättäisiin vuodessa arviolta 300 miljoonaa euroa, jotka ohjattaisiin suoraan yliopistoille.Lukuvuosimaksu olisi ikään kuin lainaa, jonka opiskelija maksaisi vasta kun hän on valmistunut, saanut töitä ja saavuttanut riittävän tulotason.Entä jos ei valmistu koskaan?”Kyllä lähtökohta on se, ettei voisi jäädä ikuiseksi opiskelijaksi. Yksityiskohtia pitää vielä miettiä”, Valtonen vastaa.”Malli myös turvaisi yhä mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden taustasta riippumatta.”lukuvuosimaksu taas vauhdittaisi Valtosen mukaan opintojen suorittamista ja saisi korkeakoulut suhtautumaan opiskelijoihin myös maksavina asiakkaina.Ammattikorkeakoulujen perusrahoitus hoituisi Keskuskauppakamarin mukaan vastakin budjettivaroin, mutta lukukausimaksuja niissäkin kerättäisiin. Pitkällä aikavälillä yliopistosäätiö rahoittaisi myös ammattikorkeakouluja.Valtosen mukaan oli ”ihan realismia” ottaa ensin mukaan vain yliopistot, koska arvioitu tuotto ei riittäisi koko korkeakoululaitoksen perusrahoitukseen nykyisellä valtionyhtiöiden pääomalla.vaivaavaa osaajapulaa Keskuskauppakamari helpottaisi myös lisäämällä työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa: valtioneuvoston pitäisi asettaa sille vähintään 25 000 hengen vuosittainen tavoite, mikä tarkoittaisi nykyisen tilanteen kaksinkertaistamista.”Työperäinen oleskelulupa pitää saada kuukaudessa, saatavuusharkinnasta pitää luopua ja maahanmuuttajat kotouttaa työelämälähtöisesti”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.