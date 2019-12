Politiikka

Teollisuusliiton hallitus käsitteli työmarkkina­tilannetta: uusista lakonuhista ei nyt päätetty

Teollisuusliiton

Työriitojen

Maanantaina

hallitus kokoontui perjantaina setvimään jumiutuneita työehtosopimusneuvotteluita.Puheenjohtaja Riku Aallon mukaan mistään uusista työtaistelutoimista ei nyt päätetty, vaan ensin käydään ensi viikon sovittelut.”Ei nyt laitettu mitään lakkouhkia päälle, vaan katsotaan, miten sovitteluinstituutio toimii. Meillähän on monta sovittelua ensi viikolla alkaen kello 8.30 maanantaina aamulla”, Aalto sanoo.sovittelu käynnistyy jälleen maanantaina muutaman päivän tauon ja vientiteollisuuden lakkosuman jälkeen.Kolmipäiväiset lakot päättyivät jo viime viikolla, mutta meneillään on vielä työnantajia edustavan Metsäteollisuuden työsulku sahoilla ja vaneritehtailla.Maanantaina heti aamusta valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla sopua hierotaan työnantajia edustavan Teknologiateollisuuden ja työntekijöitä edustavan SAK:laisen Teollisuusliiton välillä.Näillä päänavaajaliitoilla omat neuvottelut alkoivat syksyn liittokierroksella ensimmäisenä eli jo elokuun puolella. Vanha työehtosopimus päättyi lokakuun lopulla, mutta sopua ei sitä ennen syntynyt, vaan neuvottelut ajautuivat umpikujaan.Teollisuusliitto myös hylkäsi joulukuun alussa sovittelijan sovintoesityksen, koska palkankorotusprosentti oli sen mielestä lähes olematon.iltapäivällä sovittelijana on työehtoasiantuntija Jukka Ahtela, kun Teknologiateollisuuden vastapuolena on ensin akavalainen neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja sitten STTK:lainen Ammattiliitto Pro.Sovittelutapaamisia on sovittu jo ensi perjantaille asti, jolloin pöydän ääreen asettuvat Kemianteollisuuden edustajat vastapäätään Teollisuusliitto.Sitä ennen eli tiistaina setvitään Metsäteollisuuden ja Teollisuusliiton riitaa.