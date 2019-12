Politiikka

”Olen niin sanotusti päässyt suoraan syvään päätyyn” – HS seurasi, kun Sanna Marin astui Brysselin valo­keilaa

Mikä

Videolla Marin vastaa uutistoimisto Reutersin kysymyksiin:

Huippukokouksessa

Valmistautuminen

Aamuöisen

on suomalaiselle kaikkein kiusallisinta ja luonnottominta? Poskisuudelmien vaihto.Se on myös pakollinen osa EU-huippukokousten koreografiaa. Joka kerta ennen kokouksen alkua EU-maiden johtajat saapuvat kokoushuoneeseen ja tervehtivät toisensa kymmenien kuvaajien ristitulessa. He yrittävät saada tilanteen näyttämään yhtä lämpimältä ja luonnolliselta kuin perheen kokoontumisen juhlapäivän illalliselle.Jokainen ele leviää suorana lähetyksenä kokoushuoneen ulkopuolelle, missä kokousta seuraavat sadat toimittajat etsivät viestejä johtajien eleistä. Kenelle Merkel näyttää hapanta naamaa? Ketkä viihtyvät yhdessä, kuka jää yksin?Tämän mediasirkuksen keskelle 34-vuotias Sanna Marin (sd) heitettiin kolmantena pääministeripäivänään. Eikä Marin suinkaan voinut vetäytyä seinustalle, vaan hänelle oli varattu paikka huomion keskipisteenä. Suomi on EU:n puheenjohtajamaa, ja lisäksi naisjohtoisen hallituksen nuoreen pääministeriin kohdistuu ulkomailla poikkeuksellinen huomio.”Eurooppalaisen vasemmiston nouseva tähti”, hehkutti Belgian sosialistipuolueen puheenjohtaja Paul Magnette Facebookissa, kun Marin kävi tapaamassa eurooppalaisia aatetovereita ennen huippukokousta.moni päämies – miehiä useimmat huoneessa ovat – kävi toivottamassa Marinin tervetulleeksi.”Vastaanotto oli todella lämmin, ja vierailukutsuja tuli paljon”, Marin kertoi kokouksen jälkeen.Hän kertoo, että sai vastata moniin kysymyksiin hallituksesta, jota johtaa viisi naista.”Se on kyllä herättänyt paljon mielenkiintoa, ja sitä on vähän ihmetelty ja kummasteltukin, että onpas edistyksellistä”, Marin kertoo.Euroopan keskuspankin ranskalainen pääjohtaja Christine Lagarde kävi onnittelemassa ja antamassa puhelinnumeronsa.”Hän oli hirveän iloinen siitä, että Suomessa on uusi pääministeri, nuori nainen”, Marin kertoo.Innostuneita kommentteja kuultiin myös kokousta seuraavien toimittajien keskuudessa.”Rakastan uutta pääministeriänne”, eräs kreikkalaistoimittaja huudahti.Brysselin kyynisessä toimittajakunnassa tällaisia kohteliaisuuksia ei tyypillisesti jaeta.huippukokoukseen oli intensiivistä.Virkamiehet aloittivat uuden pääministerin opastamisen heti virkaan astumisen jälkeen. Kokouksen kulkua käytiin läpi paksusta kansiosta, jossa neuvotaan paitsi koreografiassa, myös asiasisällöissä. Puheenjohtajamaan edustajana Marinilla oli kokouksessa erityisiä velvollisuuksia, kuten EU:n budjettiesityksen esittely.Kokouspöydässä tuore pääministeri joutui ottamaan paikkansa eurooppalaisen politiikan raskassarjalaisten joukossa. Pöydän ääressä istui esimerkiksi Saksan liittokansleri Angela Merkel. Kun Merkel osallistui ensimmäiseen huippukokoukseensa vuoden 2005 joulukuussa, Marin oli vielä tuore tamperelainen ylioppilas, jonka poliittinen ura ei ollut alkanutkaan.”Olen niin sanotusti päässyt suoraan syvään päätyyn”, Marin kuvasi ensimmäistä huippukokouskokemustaan.Monella tapaa Marinin ensimmäinen huippukokous oli sitä, mitä huippukokoukset aina ovat: aamuyölle venyviä vaikeita neuvotteluita.Torstaina neuvottelut ilmastotavoitteista menivät solmuun heti alusta, ja johtajien illallinen – alkuruuaksi keisarihummeria, pääruuaksi Bressen kanaa – pääsi alkamaan kolme tuntia myöhässä. Lopulta sopu syntyi seuraavan vuorokauden puolella.tiedotustilaisuuden ja vajaan viiden tunnin yöunien jälkeen pääministerin piti olla jo aamiaisistunnossa, jossa keskusteltiin rahaliitosta, pankkiunionista ja yhteisestä talletussuojasta.Jälleen EU-huippukokousta tyypillisimmillään: ikuisuusaiheita, joita pallotellaan kokouksesta toiseen, mutta joissa ei tapahdu todellisia edistysaskelia.Perjantaina päättynyt huippukokous oli myös Suomen EU-puheenjohtajakauden päätepiste.Marinin mukaan Suomi onnistui edistämään puheenjohtajuuskauden päätavoitteita, kuten pitkän aikavälin ilmastotavoitteen asettamista ja EU:n monivuotisesta budjetista sopimista.”Jos ei täyden kympin arvoisesti, niin ainakin 8,5 puheenjohtajakaudesta on tullut”, Marin arvioi.Marinin huippukokous päättyi tiedotustilaisuuteen yhdessä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin ja komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa. Tilaisuudessa Marin jäi sivuosaan, kun toimittajat halusivat kuulla EU-instituutioiden johtajien näkemyksiä Britannian vaalien tuloksesta.Lopuksi vielä poskipusut Michelin ja von der Leyenin kanssa, sitten poistuminen takavasemmalle.