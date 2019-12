Politiikka

Evan kysely: Suomalaisten kanta Nato-jäsenyyteen pysynyt vakaana – liittymisen kannattajia runsas viidennes

kanta Nato-jäsenyyteen on pysynyt vakaana. Suomalaisista 47 prosenttia on sitä mieltä, että Suomen ei pitäisi liittyä sotilasliitto Natoon. Jäsenyyttä kannattaa 22 prosenttia kansalaisista, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan tilaamasta kyselytutkimuksesta.Kannat ovat hyvin lähellä Nato-asenteiden pitkän aikavälin keskiarvoa.Alimmillaan Naton kannatus on ollut Evan kyselyssä vuonna 2012, jolloin jäsenyyttä kannatti 14 prosenttia suomalaisista. Jäsenyyden kannatus nousi Ukrainan konfliktin alettua vuonna 2014.kannatus on vaisua hallituspuolueiden äänestäjäryhmissä Rkp:n kannattajia lukuun ottamatta. Suurien puolueiden äänestäjistä kannatus on laajinta kokoomuksen äänestäjissä, joista hieman yli puolet puoltaa Natoon liittymistä.Kyselyyn vastasi yli 2 000 ihmistä Taloustutkimuksen internet-paneelissa 9.10.–22.10. Vastaajat edustavat Suomen 18–70-vuotiasta väestöä. Tulosten virhemarginaali on 2–3 prosenttiyksikköä suuntaansa.