Oppositio pääsee ensi kertaa grillaamaan pääministeri Marinia eduskunnassa – suora lähetys juuri nyt

pääsee ensi kertaa grillaamaan pääministeri Sanna Marinia (sd) eduskunnassa tänään kello 12, kun eduskunta käy tiedonantokeskustelun Marinin hallituksen ohjelmasta.Kyseessä on muodollisuus siinä mielessä, että Marinin hallituksen ohjelma on täysin sama kuin viime viikolla eronneen Antti Rinteen (sd) hallituksen. Silti ohjelma on käsiteltävä eduskunnassa uudelleen. Huomenna tiistaina eduskunnassa pidetään luottamusäänestys hallitusohjelmaan liittyen.hallitusohjelmatiedonanto on muodollisuus, se antaa oppositiolle mahdollisuuden palata myös pääministerinvaihdoksen dramaattisiin käänteisiin.Marinin hallitus nimitettiin viime viikon tiistaina.Viime torstaina järjestetyllä eduskunnan kyselytunnilla Marin ei ollut vastaamassa oppositiolle, sillä hän oli Brysselissä EU-huippukokouksessa.