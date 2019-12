Politiikka

Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton riitaan ei saatu sovintoesitystä, sovittelu jatkuu huomenna aamulla

Teknologiateollisuuden

Teollisuusliitto

Meneillään

Tiistaina

ja Teollisuusliiton työriitaan ei saatu maanantaina vielä uutta sovintoehdotusta. Sovittelua jatketaan huomenna tiistaina kello 8, kertoi valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala.Työriitojen sovittelut käynnistyivät parin viikon tauon jälkeen maanantaina.Jo elokuun lopulla liittokierroksen niin sanottua päänavausta palkankorotuksista ryhtyivät sorvailemaan juuri Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto työmarkkinajohtaja Minna Helteen ja puheenjohtaja Riku Aallon johdolla. Sopimukseton tila on osapuolilla jatkunut nyt jo 1,5 kuukautta.Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto ovat myös päässeet neuvotteluissaan pisimmälle, eli osapuolten mukaan muista asioita kuin juuri palkantarkistusten tasosta on päästy sopuun, mutta siitä ovat näkemykset vielä kaukana toisistaan.Syynä on se, että työntekijäpuolen mukaan kilpailukykysopimuksen tuomat palkattomat lisätunnit olivat väliaikaisia, eikä niiden poisto saisi vähentää palkankorotuksia.hylkäsi valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan ensimmäisen sovintoehdotuksen joulukuun alussa. Siinä palkat olisivat nousseet kahden vuoden aikana 1,6 prosenttia.Tavoitteena liitolla on jäsenten ostovoiman kasvattaminen niin, että otetaan huomioon inflaatio, tuottavuuden kehitys ja kilpailijamaiden palkankorotukset, jotka ovat olleen noin kolmen prosentin luokkaa.Teknologiateollisuudessa on taas vedottu siihen, että esimerkiksi Saksassa palkat voivat joustaa myös alaspäin.Neuvotteluita ja sovitteluja on vauhditettu viime viikolla kolmen päivän lakoilla ja yhä jatkuvalla työsululla, jonka on julistanut Metsäteollisuus.Teollisuusliiton hallitus oli koolla viime perjantaina, muttei päättänyt mistään uusista lakonuhista. Tilannetta arvioidaan uudelleen tulevana perjantaina.olevissa muissa neuvotteluissa ja sovitteluissa on pöydällä paljon muitakin niin sanottuja tekstikysymyksiä, eikä kiky-tuntien poistostakaan ole sovittu.Maanantaina iltapäivällä Teknologiateollisuus tapaa akavalaisen neuvottelujärjestön Ylemmät toimihenkilöt YTN:n ja STTK:laisen Ammattiliitto Pron. Tiistaina aamusta vuorossa on erityisesti suunnittelu- ja konsulttiala.Näissä sopimuksissa kiistellään yhä myös kiky-tunneista.ja perjantaina sovitellaan Teollisuusliiton työehtokiistoja Metsäteollisuuden ja Kemianteollisuuden kanssa. Myös niissä ovat yhä mukana kiky-tunnit ja joukko muitakin niin sanottuja tekstikysymyksiä.Julkisuuteen palkansaajajärjestöt ovat tuoneet tukun työnantajien neuvotteluissa ainakin alkuun esittämiä työehtojen heikennyksiä.Niitä ovat muiden muassa palvelusvuosilisien poisto, lakko-oikeuden rajoittaminen, arkipyhien muuttaminen tavallisiksi työpäiviksi tai poistuvien kiky-tuntien korvaajiksi, sairausajan palkan ja lomarahojen leikkaus sekä ay-jäsenmaksujen perinnän lopetus.