Hallitus on parhaillaan koolla linjaamassa al-Holin leirin suomalaisten kohtalosta – Suora lähetys eduskunnasta käynnissä

Politiikka

Hallitus on parhaillaan koolla linjaamassa al-Holin leirin suomalaisten kohtalosta – Suora lähetys eduskunnast

Hallitus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Al-Holin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskustan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS seuraa hallituksen kokoontumista:

Hallituksella on käytössään avustajien valmistelema paperi HS:n tietojen mukaan viikonlopun ja maanantain aikana ministereiden avustajat olivat valmistelleet paperin, jonka pohjalta hallitus voisi tehdä päätöksen al-Holin leirillä olevista suomalaisista. Hallituslähteiden mukaan puolueiden kannat olisivat viikonlopun aikana lähestyneet. Pohjapaperin sisältö ei kuitenkaan ole tiedossa. Yksi vaihtoehto on, että hallitus päättää tapauskohtaisesti, keitä leiriltä autetaan pois.HS:n tietojen mukaan hallitus ei ole etukäteen päättänyt, kertooko se tänään mahdollisen poliittisen kantansa al-Holin vankeina oleviin suomalaisiin. On mahdollista, ettei hallitus avaa päätöstään, vaikka sellainen tänään syntyisikin. Se antaisi oppositiolle enemmän aseita hallituksen grillaamiseen tiistaina. Jaa



Hallituksen al-Holia koskeva kokous on kestänyt nyt kaksi tuntia Hallitus on nyt istunut kaksi nyt tuntia puimassa, miten se vastaa välikysymyksessä oppositiolle tiistaina al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotouttamisesta. Kokouksesta ei ole tihkunut mitään tietoja. Kello 15 eduskunnassa pidettävään kokoukseen meni vakavan näköisiä ministereitä. Kommentteja he eivät antaneet. Tilaisuuden pituudesta ei ole myöskään annettu mitään tietoja. Jaa