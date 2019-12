Politiikka

Hallitus teki poliittisen linjauksen al-Holin leirin suomalaisista – HS käy läpi, mitä se tarkoittaa

Pääministeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keitä Suomeen voidaan tuoda al-Holin leiriltä?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Autetaanko kaikki halukkaat äidit Suomeen?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Meneekö

Voidaanko lapsia tuoda missään tilanteessa Suomeen ilman äitejä?

Muuttuiko mikään?

Miten pian leirillä olevia voidaan tuoda Suomeen?

https://dynamic.hs.fi/a/2019/alhol/