Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton työriitaan ei vielä löytynyt ratkaisua – sovittelu jatkuu keskiviikkona aamulla

työnantajia edustavan Teknologiateollisuuden ja työntekijöitä edustava Teollisuusliiton työriitaan ei löytynyt vielä tiistaina, mutta seuraava tapaaminen on aamukahdeksalta keskiviikkona.Syksyn sopimuskierroksen avaajajärjestöjen työriidan sovittelu alkoi parin viikon tauon ja lakkojen jälkeen maanantaina.Jumiutuneisiin neuvotteluihin uusista työehtosopimuksista etsitään sopua tällä viikolla laajemminkin valtakunnansovittelijan toimistolla Bulevardilla.Vuokko Piekkalan lisäksi neuvotteluja vetää sivutoiminen sovittelija Jukka Ahtela.Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuus aloittivat syksyn liittokohtaisen kierroksen jo elokuun lopulla, ja vanha sopimus päättyi lokakuun lopussa.Alun perin keskeinen kiistan aihe oli vuoden 2016 kilpailukykysopimuksen tuoma 24 tunnin palkaton työajanpidennys.kun kiky-tunnit on poistettu, erimielisyyttä on palkankorotusten tasosta, johon työnantajan mukaan työajan palautus entiselleen vaikuttaa vähentävästi.Vastakkain ovat näkemykset vientiteollisuuden kilpailukyvyn ja palkansaajien ostovoiman turvaamisesta.Teknologiateollisuus haluaisikin pitää kiky-tunnit vielä sopimuksissaan toimihenkilöitä edustavien järjestöjen kanssa,soviteltiin myös ylempien toimihenkilöitten suunnittelu- ja konsulttialaa koskevaa sopimusta.Iltapäivällä kello 13 sovittelupöydän ääreen asettuvat Teollisuusliitto ja Metsäteollisuus, jonka julistama kuusipäiväinen työsulku on vielä voimassa.Tapaamisia sovitteluita varten on varattu aina perjantaille asti, jolloin kohtaavat Teollisuusliitto ja Kemianteollisuus.kuin Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden välisissä työriidoissa riittää vielä soviteltavaa muistakin työehdoista kuin pakankorotuksista, ja mukana ovat yhä myös kiky-tunnit.Tilanne on nyt hankala, koska Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden sopimasta palkankorotuslinjasta muodostui ainakin viimeksi niin sanottu yleinen linja, jota muutkaan alat eivät juuri ylittäneet.