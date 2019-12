Politiikka

Eduskunta äänestää al-Hol-välikysymyksestä ja Haaviston luottamuksesta – HS:n suora lähetys kello 10

Eduskunta

Oppositio

äänestää tänään täysistunnossa opposition al-Hol-välikysymyksestä.Kaikki oppositiopuolueet jättivät viime viikolla hallitukselle yhteisen välikysymyksen Syyrian al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten kotiutukseen ja ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) toimintaan liittyen.Välikysymyksestä keskusteltiin eduskunnassa eilen. Sen esitellyt perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho esitti, että ulkoministeri Haavisto ei nauti eduskunnan luottamusta. Muiden oppositiopuolueiden edustajat kannattivat esitettyä epäluottamuslausetta.Täysistunto alkaa kello 10. Välikysymystä käsitellään sen ensimmäisenä asiana. HS näyttää tilaisuuden suorana lähetyksenä.on syyttänyt Haavistoa salailusta al-Holin suomalaisten kotiuttamissuunnitelmissa. Hän vastasi esitettyyn välikysymykseen hallituksen puolesta täysistunnossa tiistaina.Haavisto perusteli salauksen tarvetta muun muassa sotatoimialueelle lähtevien virkamiesten ja leirillä olevien turvallisuuden varmistamisella.”Meiltä lähtee virkahenkilöitä sotatoimialueelle, kriisialueelle, jossa on vieläkin Isis-sympatisoijia ja mahdollisesti Isis-toimijoita”, Haavisto sanoi eilen eduskunnassa.Hän kuitenkin lupasi, että yksilöllisyyden rajoja kunnioittaen työn etenemisestä tiedotetaan, myös julkisuudessa.Haavisto myös puolusti ulkoministeriön toimintaa sekä kommentoi väitteitä, joiden mukaan hän olisi toiminut väärin johtaessaan ministeriötä.”Nämä ovat kaikki oikeuskanslerin pöydällä erilaisina kanteluina ja valituksina. Oma virkamiesjohtoni on sanonut”, että kaikki on tapahtunut lain ja pykälien mukaan.Hallitus reagoi välikysymykseen osittain jo maanantaina ja purki painetta itseltään, kun se ilmoitti tehneensä poliittisen päätöksen koskien Syyrian al-Holin leiriläisiä. Hallitus kertoi pyrkivänsä kotiuttamaan al-Holin leirin suomalaislapset niin pian kuin mahdollista.