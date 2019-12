Päivi Räsänen on Arkadianmäen uskonsoturi: ”Raamattu opettaa joistakin asioista, että ne ovat Jumalan tahdon vastaisia”

Politiikka

Päivi Räsänen on Arkadianmäen uskonsoturi: ”Raamattu opettaa joistakin asioista, että ne ovat Jumalan tahdon v

Päivi Räsänen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kulunut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ihmetyttää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Räsäsen

Räsänen

on urallaan siinä vaiheessa, että hän alkaa olla yksi eduskunnan kokeneimmista kansanedustajista. Nyt on meneillään jo seitsemäs kausi kansanedustajana, millä hän nousee valtiopäiväkonkareiden kymmenen kärkeen.Intoa riittää vuosienkin jälkeen. Kristillisdemokraatteja edustava Räsänen sanoo, että jos nyt pitäisi päättää, hän olisi seuraavissakin eduskuntavaaleissa ehdolla.”Motivaatio ei ole yhtään vähentynyt. Olen työkykyinen, joten haluan tehdä työtä. Jos lääkärin työhön haluaisin palata, niin kovasti joutuisin itseäni kurssittamaan.”syksy on ollut Räsäselle hämmentävä. Poliisi on tutkinut kahta hänen kirjoitustaan sen selvittämiseksi, onko Räsänen loukannut niillä vähemmistöjä.Toinen kirjoituksista oli kesäkuinen Twitter-viesti, jossa Räsänen kyseenalaisti kirkon osallistumisen seksuaalivähemmistöjen Pride-tapahtumaan ja ihmetteli, miten kirkon oppiperusta eli Raamattu sopii yhteen sen kanssa, että ”häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi”. Räsäsen käsityksen mukaan esitutkinta tästä kirjoituksesta on viety loppuun ja tapaus on siirtynyt syyttäjälle.Toinen tapaus on moniulotteisempi, sillä se koskee Räsäsen vanhaa kirjoitusta viidentoista vuoden takaa. Luther-säätiön pamfletissa Räsänen muun muassa väitti, että homoseksuaalinen käyttäytyminen ei ole luomisjärjestyksen mukaista.Valtakunnansyyttäjän mukaan on syytä epäillä, että asiassa on syyllistytty kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.Tästä kirjoituksesta Räsästä ei ole vielä edes kuulusteltu, joten ratkaisu menee pitkälti ensi vuoden puolelle.”Olin unohtanut jo koko kirjasen, mutta joku teki siitä rikosilmoituksen. Ihan samoja asioita olen kirjoittanut lukuisiin kirjoihin, ja voin sanoa vinkiksi, että tuoreempaakin tekstiä löytyy. Ajatuksenani on ollut tuoda esiin se, mitä Raamattu opettaa avioliitosta ja miehenä ja naisena elämisestä.”, eikö Räsänen pitkällä parlamenttikokemuksellaan pysty olemaan loukkaamatta ihmisiä, jotka elävät eri tavalla kuin hän elää kristillisellä arvopohjallaan.Räsänen seisoo edelleen kirjoitustensa takana, ei aio muuttaa niistä mitään eikä vaieta jatkossakaan. Hän sanoo silti, että tuomitsijan leima vaivaa häntä.”Itselleni tärkeintä kristinuskossa on armon sanoma. Raamattu tuomitsee myös minut, minäkin olen syntinen. Ei minulla ole varaa tuomita muita. Mutta kansanedustajana joudun ottamaan kantaa lainsäädäntöön, puhutaanpa sitten avioliitosta tai abortista tai mistä tahansa muistakin kysymyksistä.””Lisäksi näistä pitää puhua. Raamattu opettaa joistakin asioista, että ne ovat Jumalan tahdon vastaisia. En ole halunnut piilotella kantojani.”Räsänen toivoo, että hänen kirjoitustensa yhteydessä muistettaisiin sanan- ja uskonnonvapaus. Hän pitää kiinni oikeudestaan olla kristittynä Raamatun kanssa samaa mieltä – ja myös sanoa sen julki.uskonnollinen järkähtämättömyys kumpuaa nuoruudesta asti. Hänen lapsuudenkotinsa ei ollut tavanomainen: Räsänen asui Konnunsuon vankilan alueella, sillä hänen isänsä oli vankilan tilanhoitaja.”Vankilaympäristö varmaan vaikutti minuun: rikoksen ja rangaistuksen, syyllisyyden ja armon käsitteet tulivat jo pienenä tutuiksi. Ympäristössä oli myös voimakkaita hengellisiä vaikutteita, oli pyhäkoulua, ja vankien keskuudessa oli herätystä.”Räsäsen voimakas hengellinen herääminen yllätti ja vähän huolestuttikin hänen vanhempiaan, sillä koti ei ollut erityisen uskonnollinen. Nuoruuden usko oli palavaa, sen sanomaa piti kertoa kaikille. Lääkäriksi opiskellessaan Räsänen oli mukana lähetystoiminnassa ja rimputteli iltaisin ovikelloja Helsingin opiskelija-asuntoloissa.”Boksilähetystyö oli minun juttuni. Se oli tärkeä koulu siinä mielessä, että eri alojen opiskelijoiden kanssa tuli väittelyä ja haastamista. Jouduin itse käymään läpi omaa uskoani ja vastaamaan samoihin hankaliin kysymyksiin, joita yhä kysytään.”Opiskeluaikojen lähetystyöstä löytyi myös aviomies Niilo, joka toimii nykyisin Kansanlähetysopiston rehtorina. Päivi Räsänen itse ei kuulu mihinkään kirkon herätysliikkeeseen, mutta käy Kansanlähetyksen jumalanpalveluksessa joka sunnuntai.oli ajatellut pysyä kantaaottavana lääkärinä, joka vastusti julkisesti aborttia ja kantoi huolta 1990-luvun laman seurauksista, mutta häntä pyydettiin mukaan kristilliseen liittoon, nykyisiin kristillisdemokraatteihin. Myös puoliso puski Räsästä eteenpäin politiikkaan ja eduskuntavaaliehdokkaaksi.”Muistan, kun ajoimme joskus eduskuntatalon ohi, ja hän sanoi kiusoitellen, että siellä on tuleva työpaikkasi. Kun myöhemmin lähdin puolueen puheenjohtajaksi, mieheni jäi viideksi vuodeksi koti-isäksi. Näin ison perheen kanssa on ollut ihan välttämätöntä, että hän on aina tukenut.”Sanna Marinin (sd) hallituksen nuoruuden ja naisvaltaisuuden hehkutus mietityttää Räsästä.”Toivon, ettei annettaisi sellaista viestiä, ettei keski-ikäisillä ja vanhemmilla ole enää mahdollisuutta esimerkiksi ministeriksi. Työelämässä on ikärasismia, eikä hallituksen pidä tahtomattaankaan luoda sitä kuvaa, että nuoret laitetaan etusijalle. Meidän pitäisi saada aikaan asennemuutos työelämässä, että ikääntyviäkin arvostettaisiin, ja poliittisen johdon olisi hyvä antaa siihen mallia.”