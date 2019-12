Siirtyykö kouluterveydenhuolto pois kunnilta? Ministerit linjaavat loppuviikolla sote-uudistusta, ja listalla ovat muun muassa opiskeluhuolto ja maakuntajako

Politiikka

Siirtyykö kouluterveydenhuolto pois kunnilta? Ministerit linjaavat loppuviikolla sote-uudistusta, ja listalla

Hallituksen

sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksesta vastaavien ministereiden ryhmä on kokoontunut tällä viikolla tiiviiseen tahtiin.”Meillä on nyt oikea soten superviikko”, sanoo perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd), vaikka muitakin kiireitä on nyt piisannut.Hallituskriisi toi liki parin viikon tauon soten valmisteluun, jossa on poliittinen ohjaus, vaikka ryhmässä on mukana ministeriöiden virkamiehiäkin.”Odotan, että saamme vielä ennen joulua päätettyä rakenneuudistuksen isoista poliittisista linjoista. Silloin virkakunta pääsisi laatimaan pykäläehdotuksia heti vuoden alussa.”Linjattaviin asioihin kuuluu esimerkiksi maakuntajako, joka hiertää etenkin Savon kunnissa.Yhdeksi kiistanaiheeksi on noussut myös peruskoulun ja toisen asteen oppilaitosten opiskeluhuollon järjestäminen, jota isot kunnat eivät haluaisi luovuttaa maakunnille.Setvittävää riittää myös verotuksessa ja omaisuudensiirroissa, kun uudistuksen on määrä siirtää sote-palveluiden järjestämisvastuu 18 maakunnalle.Kiurun mukaan linjattava on myös se, voisivatko maakunnat perustaa yhteisiä maakuntayhtymiä tukipalveluita varten.HS listasi viisi keskeistä sote-kysymystä.Kuntien tekemien ehdotusten pohjalta on valmisteltu kompromissiesitys, jonka mukaan Uudellamaalla olisi vastedes viisi sote-aluetta.Neljä niistä olisi sote-maakuntia. Koska maakunnan tulee olla yhtä kuntaa suurempi alue, Helsinki ei olisi maakunta vaan kaupunki, jolla on maakunnan tehtäviä. Myös Uudenmaan maakunta säilyisi yhä.Kotimaisten kielten keskus selvittää vielä, millä nimellä alueita tulisi kutsua.Sote-alueilla olisi myös ensisijainen erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu, mutta kiireellisestä ja vaativasta erikoissairaanhoidosta vastaisi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus).Uudenmaan kunnat kokoontuvat torstaina käsittelemään Uudenmaan erillisratkaisua, josta on vielä valmistumassa raportti.Hallitusohjelman mukaan sote-palvelut järjestetään vastedes 18 maakunnassa, mutta tämä aluejako ei ole kirkossa kuulutettu. Tosin hallitusohjelmaan on kirjattu vain pääkaupunkiseudun erillisratkaisu.Nykyinen maakuntajako hiertää Uudenmaan lisäksi erityisesti Etelä-Savossa ja Pohjois-Savossa, ja vastaavia kiistoja voi syntyä esimerkiksi Lappiin. Tosin Kiurun tiedossa ei nyt ole sellaisia.Etelä-Savossa Savonlinna ja kolme muuta kuntaa eli Itä-Savon sairaanhoitopiiri ovat tähyilleet sote-yhteistyössä kohti pohjoista eli Kuopiota Mikkelin sijaan, mikä uhkaisi pirstoa koko maakunnan.Viimeksi maanantaina sote-ministeriryhmä kuuli asianosaisten eli Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, Itä-Savon sairaanhoitopiirin (Sosteri), Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän (Eksote), Etelä-Savon maakuntaliiton ja Pohjois-Savon maakuntaliiton näkemyksiä, jotka ovat yhä kaukana toisistaan.Kiuru ei vielä kerro, mikä on hallituksen ehdotus.Erimielisyyttä on syntynyt myös opiskeluhuollosta eli psykologi- ja kuraattoripalveluista peruskoulussa, lukiossa ja ammattikoulussa. Uudistuksessa nekin olisivat kouluterveydenhuollon mukana osa sote-palveluita, joiden järjestäminen siirtyy maakunnalle.Etenkin suuret kaupungit, yksityiset koulutuksen järjestäjät ja monet sivistysalan järjestöt vastustavat opiskeluhuollon järjestämisen siirtoa sote-maakuntiin.”Yksi malli ei ole vaikuttavin eikä toimi kaikkialla”, sanotaan muun muassa Opetusalan ammattijärjestön (OAJ), Suomen psykologiliiton ja Mannerheimin lastensuojeluliiton kannanotossa.Espoon opetustoimen johtajan Kaisu Toivosen mukaan opiskeluhuollon tarpeet isoissa ja pienissä kunnissa poikkeavat toisistaan.”Suurissa kunnissa on äärimmäisen tärkeää, että kuraattorit ja psykologit ovat joustavasti koulun arjessa huolehtimassa hyvinvoinnista yhdessä opettajien, rehtoreiden ja terveydenhoitajien kanssa.”Nykyisinkin opiskeluhuolto voi olla osa kunnan sivistystointa tai sosiaali- ja terveystointa. Sitä järjestetään myös erityisissä hyvinvointikuntayhtymissä.Jos vain opiskeluhuolto jäisi kuntien järjestettäväksi, se pysyisi irrallisena muista sote-palveluista.Kuntien roolista sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajina on tehty selvitys. Kuntien rooliin vaikuttaa EU:n valtiontukisäännösten lisäksi esimerkiksi hankintalainsäädäntö.Kesällä tehdyn kyselyn mukaan noin 60 prosenttia kunnista haluaisi lakiin kirjatun oikeuden toimia sote-palvelujen tuottajina myös tulevaisuudessa, mutta vain kolmannes arveli käyttävänsä oikeutta.Vastauksissa korostuivat toiveet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävistä. Kunnat pitäisivät tulevaisuudessakin vastuullaan oppilas- ja opiskeluhuollon lisäksi muun muassa kuntouttavaa työtoimintaa, kouluterveydenhuoltoa ja neuvolapalveluita.Jos opiskeluhuollon tuottaminen olisi kunnilla, edessä voisi olla ongelmia EU-valtiontukisäännösten kanssa. EU saattaisi katsoa lakisääteisten palveluiden tuottamisen taloudelliseksi toiminnaksi, johon kunta osallistuu markkinoilla, vaikka saa valtiolta tukea.Kunnille ei todennäköisesti olla esittämässä lakisääteistä sote-palveluiden tuottamisvastuuta, mutta omalla rahalla kunnat voisivat niitä vastakin tuottaa.Hankalia ovat myös kysymykset sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksesta sekä omaisuudensiirroista kunnilta maakunnille.Sote-uudistuksessa kuntien budjeteista häviää noin puolet sote-palveluiden seurauksena. Vanhusvoittoiset syrjäiset kunnat, joissa on suuri veroprosentti, saattaisivat hyötyä uudistuksesta suhteellisesti enemmän kuin suuret kaupungit.Rahoituksessa on ratkaistava myös se, tuleeko valtion rahoitus maakunnille täysimääräisenä eli palvelutarpeiden mukaisesti vai sovelletaanko siihen rajoittavia leikkureita tai kannusteita.Miljardiluokan omaisuuden, kuten terveyskeskusten ja sairaaloiden, siirroissa pitää ratkaista esimerkiksi se, siirtyvätkö ne korvauksetta maakunnille.Myös verotuskysymykset ovat vielä auki.