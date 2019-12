Politiikka

Viikon kolmas sovittelu­rupeama toi sovinto­esityksen Teknologia­teollisuuden ja Teollisuusliiton palkkariitaa

Viikon

Syksyn

Esimerkiksi

Tehy

Keväällä

Maaliskuun

kolmas sovittelurupeama vientiteollisuuden työriidassa venähti pitkäksi eli yli kellon ympäri keskiviikkona.Osapuolia lähinnä enää palkkoja koskevassa kiistassa ovat työnantajia edustava Teknologiateollisuus ja työntekijöitä edustava SAK:lainen Teollisuusliitto.Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle ja Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto avustajineen saapuivat valtakunnansovittelijan toimistoon jo aamukahdeksalta.Tapaamisen päätteeksi sovittelijalta saatiin uusi sovintoehdotus, johon vastaukset tulee antaa torstaihin kello 16:een mennessä.Ensimmäisen sovintoesityksen Teollisuusliitto hylkäsi joulukuun alussa liian pienen palkankorotusesityksen takia.työehtosopimusneuvotteluiden päänavaajajärjestöt ovat pitkin matkaa saaneet valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalalta kotiläksyjä, jotta kaukana toisistaan olevat näkemykset palkankorotusprosenteista lähestyisivät kohti kompromissia ja sopua.Jo aiemmin työnantaja suostui poistamaan kiistellyt kiky-tunnit, mutta se taas vaikutti palkankorotusesitystä vähentävästi.Vientialojen päänavaajien sopimuksen syntyä on odotettu kuumeisesti, sillä sitä pidetään yleisesti suunnanantajana myös muille aloille.Ensi vuoden alussa käynnistyvät laajat julkisen sektorin palkansaajia koskevien sopimusten neuvottelut.Tosin julkista sektoria ja kunta-alaa edustavat palkansaajajärjestöt kyseenalaistavat vientivetoisen mallin, jota muiden tulisi noudattaa.hoitajien järjestön Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen totesi Politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa keskiviikkona, että vientivetoinen malli on ”tupo uusissa vaatteissa”. Se ei heillä kelpaa.Tupo tarkoittaa aiempaa keskitettyä tulopoliittista ratkaisua, kun nyt käydään jo toista kertaa työehtoneuvotteluja liittojen välillä. Sopimukset solmitaan enimmäkseen kahdeksi vuodeksi.ja Super ovat vaatineet palkkatasa-arvo-ohjelmaa, joka korottaisi palkkoja kymmenen vuoden ajan 1,8 prosenttiyksikköä yli miesvaltaisten vientialojen korotusprosenttien.Valtion budjetista tulisi löytyä vuodessa 100–150 miljoonaa euroa erityistä tasa-arvorahaa.Palkkaohjelmaa on vaatinut myös Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön Jukon ja Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen nostamaan esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajia palkkakuopasta.Prosentteja Luukkainen ei keskiviikon tilaisuudessakaan kertonut, mutta ohjelman tulisi kattaa useampia eli pari kolme neuvottelukierrosta.Kuntien rahoituspohjan vahvistamista vaativat siis sekä Rytkönen että Luukkainen, vaikka muuten he toivovat hallituksen pysyvän kaukana työmarkkinapöydistä.on luvassa entistä kovempaa vääntöä niin kilpailukykysopimuksen tuomista palkattomista työtunneista kuin myös palkankorotuksista ja muistakin työehdoista.Kuntatyönantajien työmarkkinajohtajan Markku Jalosen mukaan kunnilla ei ole varaa luopua kiky-tunneista, joille on laskettu 1,3 prosentin kustannusvaikutus.Kiky-tuntien työaika on Jalosen mukaan tullut jäädäkseen osaksi työehtosopimuksia. Esimerkiksi kunta-alan pääsopimuksessa se tarkoittaa noin puolta tuntia viikossa ja perusterveydenhoidon lääkäreillä tuntia ja varttia viikossa. Opettajilla tunnit on toteutettu vaihtelevasti.Hoitajien vaatimille ”ylimääräisille” palkankorotuksille Kuntatyönantajat on laskenut jopa kahdeksan miljardin laskun.lopussa umpeutuu joukko sopimuksia, jotka koskevat muiden muassa kuten kuntien, kirkon ja yliopistojen työntekijöitä. Sopimukset ovat katkolla tuolloin noin 800 000 palkansaajalla.Viralliset neuvottelut käynnistyvät tammikuun puolivälissä, mutta valmisteluja mahdollisia työtaisteluita myöten on tehty jo pitemmän aikaa.