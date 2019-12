Politiikka

Pirkka-Pekka Petelius pyytää nyt anteeksi romaneilta

Vihreiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Petelius

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”On minun asiani kutsua saamelaiset koolle ja pyytää heiltä anteeksi niitä vaikutuksia, joita sketseillä on ollut.”

Petelius

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sarita Friman

Aika, Petelius ja Suomi ovat muuttuneet.

Peteliusta

Petelius

HS-gallup: Enemmistö suomalaisista sitä mieltä, että Peteliuksen ei olisi pitänyt pyytää anteeksi

Helsingin