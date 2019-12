Politiikka

Keskustan Antti Kurvisella on puoluetovereille kotitehtävä jouluksi, ja aihe on identiteettipolitiikka

”Tänä vuonna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eduskuntaryhmän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hallituksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eräs

33-vuotias

Piiskaa

Johtopäätöksen

Viisi kysymystä Antti Kurviselle