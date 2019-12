Politiikka

Oppivelvollisuuden laajentamisessa yhä isoja kysymyksiä auki – kauanko maksutta voisi opiskella ja miten kalli

Joko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääministeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yllättävää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kustannusten

Ratkaisematta on sekin, milloin oppivelvollisuus täsmällisesti päättyisi.

Luonnoksen

Viimeistään

Oppivelvollisuus

”Sitäkin pitää miettiä, voiko oppivelvollisuuden suorittaa myös esimerkiksi vain työpaikalla.”

Pääväylä

Kustannusten

”Pääperiaate