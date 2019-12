Politiikka

Jyrki Katainen ihmettelee ”hirveän suomalaista” keskustelua poliitikkojen työurista

Jyrki Katainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sitra

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katainen

Kataisen

Näillä

Helsingin Sanomat

Katainen

Sitran

Sitran

Katainen

Viisi kysymystä

1 Kuka lobbasi sinua viimeksi?

2 Ketä nykyhallituksen ministeriä arvostat?

3 Mikä saa sinua hermostumaan?

4 Minkä kirjan luit viimeksi?

5 Mitä teet viikonloppuna?