Euroalue oli vähällä hajota, siirtolaiskriisi yllätti ja Britannia päätti jättää EU:n – Näin komissio selvisi

Ilmasto

Maahanmuutto

Euroalue

Brexit

Oikeusvaltion suojelu

tehtäväni – en surullisena mutta en myöskään iloa täynnä – ja tunnen, että olen antanut sille kaikkeni”, Jean-Claude Juncker https://www.hs.fi/haku/?query=jean-claude+juncker päätti Euroopan parlamentin edessä pitämänsä puheen lokakuun 22. päivänä. Puheessa Juncker veti yhteen kauttaan komission puheenjohtajana.Uusi, Ursula von der Leyenin https://www.hs.fi/haku/?query=ursula+von+der+leyenin johtama komissio aloitti työnsä joulukuussa.Junckerin taakseen jättämä kausi alkoi marraskuussa 2014. Sen jälkeiset vuodet ovat olleet poikkeuksellisen myrskyisiä. On aika katsoa, kuinka komissio ja EU selvisivät.Ilmastonmuutoksen hidastaminen oli yksi Junckerin komission päätavoitteita. EU:n tavoite on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.Kenties tärkein ilmastopäätös Junckerin kaudelta on EU:n päästökaupan https://www.hs.fi/talous/art-2000006116418.html sääntöjen kiristäminen. Päästökauppaa vaivasi pitkään päästöoikeuksien ylitarjonta, jonka vuoksi järjestelmä ei ohjannut investointeja tai energian kulutusta. Sääntöjen uudistamisen jälkeen päästöoikeuden hinta on moninkertaistunut. Seuraukset näkyvät konkreettisesti esimerkiksi siinä, että Suomessa investoidaan tuulivoimaan ilman tukia ja Euroopassa käytetään vähemmän hiilivoimaa.Liikenteen päästöjen kannalta iso asia on, että EU kiristi autojen päästörajoja.Komissio oli myös osaltaan synnyttämässä Pariisin ilmastosopimusta joulukuussa 2015. Sopimuksella maailman maat sitoutuivat hillitsemään ilmaston lämpenemistä. Komissiolla oli neuvotteluissa iso rooli.Kääntöpuoli tarinasta on, että EU:n omat ilmastotoimet – vaikka ne ovatkin maailman mittakaavassa kunnianhimoisia – eivät täytä Pariisin ilmastosopimuksen velvoitteita. Junckerin komissio yritti viime töikseen kiristää päästötavoitetta: se esitti, että EU asettaisi tavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2050. Se ei kuitenkaan onnistunut saamaan jäsenmaiden tukea esitykselle.Vuoden 2015 siirtolaiskriisi yllätti EU:n täysin. Unionin alueelle tuli lyhyessä ajassa yli miljoona ihmistä, eivätkä jäsenmaiden rajavalvonta tai rekisteröimisjärjestelyt pysyneet perässä. Dublin-järjestelmä ei toiminut.Tulijoiden määrä on sittemmin palannut vuotta 2015 edeltävälle tasolle, mistä moni on halunnut ottaa kunnian. Suurin yksittäinen syy sille kuitenkin Turkin kanssa tehty sopimus, jossa EU tukee maata rahallisesti ja Turkki pysäyttää siirtolaisten matkan Eurooppaan.Jos Turkki vetäytyy sopimuksesta, EU voi olla jälleen pulassa. Jäsenmaat eivät ole pystyneet sopimaan maahanmuuttopolitiikan uudistamisesta. Komission kunniaksi voi sanoa, että se sentään teki uudistusehdotuksia. Seitsenosainen uudistuspaketti koski niin taakanjakoa, Schengen-sääntöjä kuin rajavalvontaakin. Viidestä esityksestä on sovittu, mutta esimerkiksi Dublin-järjestelmän uudistaminen tuskin onnistuu.Juncker korosti jäähyväispuheessaan saavutuksia maahanmuuttopolitiikassa, mutta konkretiaa oli lopulta vähän. Yksi harvoista nopeasti edenneistä päätöksistä oli rajavartiovirasto Frontexin 10 000 uutta rajavalvojaa.Euroalueen hajoaminen ei ole ollut koskaan niin lähellä kuin kesällä 2015. Kreikan radikaalivasemmistolainen hallitus Alexis Tsiprasin https://www.hs.fi/haku/?query=alexis+tsiprasin ja Gianis Varoufakisin https://www.hs.fi/haku/?query=gianis+varoufakisin johdolla yritti päästä eroon ehdoista, joilla maa oli saanut muilta euromailta ja IMF:ltä hätälainoja. Kreikan ja muiden euromaiden välit tulehtuivat niin pahasti, että esimerkiksi Saksa ja Suomi olivat valmiita päästämään Kreikan ulos rahaliitosta. Myös komissio teki salaisia valmisteluja Kreikan euroeron varalle.Lopulta Kreikka taipui velkojien tahtoon ja vältti euroeron.Juncker itse nosti Kreikan pelastamisen tärkeimmäksi saavutuksekseen. Hän piti tiiviisti yhteyttä kreikkalaisiin, vaikka monet EU-maiden johtajat kielsivät häntä sekaantumasta asiaan.”Oli koko unionin etu, että estämme euroalueen hajoamisen, ja siksi toimimme oikein”, Juncker sanoi.Mutta vaikka grexit vältettiin, euroalueen rakenteita ei ole pystytty viiden vuoden aikana juurikaan vahvistamaan. On vaadittu yhteistä talletussuojaa, yhteistä budjettia ja sääntöjä velkajärjestelyille, mutta päätöksiä ei ole syntynyt. Tämän Juncker itse nosti kautensa keskeiseksi epäonnistumiseksi.Jos Junckerin komissio jostain jää historiaan, niin siitä, että sen kaudella yksi suurista jäsenmaista päätti erota EU:sta.Jälkeenpäin Juncker on kertonut katuvansa sitä, että noudatti Britannian silloisen pääministerin David Cameronin https://www.hs.fi/haku/?query=david+cameronin pyyntöä, eikä osallistunut Britanniassa käytyyn kampanjointiin EU-kansanäänestyksen alla. Hänen mukaansa jonkun olisi pitänyt oikoa julkisuudessa esitettyjä valheita.Komissio on saanut jäsenmailta laajalti kiitosta siitä tavasta, jolla se on käynyt neuvotteluita Britannian eron ehdoista.Eurokriisin ja brexitin jälkeen EU kohtaa uuden sisäisen uhan: liberaalia demokratiaa halveksivat poliittiset voimat vahvistuvat etenkin Itä-Euroopassa ja haastavat koko unionin arvopohjan. Tämä näkyy Unkarissa, missä Viktor Orbán https://www.hs.fi/haku/?query=viktor+orban on vaikeuttanut kansalaisjärjestöjen, yliopistojen ja riippumattoman median toimintaa. Puolassa hallitus on pyrkinyt vaientamaan kriittisen median ja tiukentanut otettaan oikeuslaitoksesta.

Digitalous

Kauppapolitiikka